تعرفي على طريقة إعداد وتحضير توست محمص بالجبن

المقادير خبز التوست : 4 شرائح

جبن الشيدر : كوب (أحمر / مبشور)

جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

الزبدة : 50 غم (مذوبة) الطريقة: ادهني شرائح التوست بالزبدة.

وزعي الجبن الشيدر والجبن الموزريلا على قطع التوست لعمل ساندويش.

ادهني مقلاة غير لاصقة بالقليل من الزبدة.

ضعي التوست بالجبن في المقلاة وحمريه على الجهتين حتى يتقرمش ويذوب الجبن.

قدمي التوست المقلي بالجبن لوجبة الفطور أو العشاء إلى جانب طبق من السلطة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر التوست بالتونة والزبد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحمة المحشية موزاريلا

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