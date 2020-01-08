تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش اللحم بالخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير: 300 غ لحم مفروم

1 بطاطس

بصلة صغيرة

½ فليفلة حمراء

½ فليفلة صفراء

2 فص ثوم

½ كوب زيت نباتي للقلي

ملعقة صغيرة سمن

ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

4 خبز الهبرجر (عيش كيزر)

ملح حسب الرغبة

فلفل حسب الرغبة الطريقة: قطعى كل الخضروات فطع صغيرة جدا ناعمة ماعدا البطاطس قطعيها مكعبات .

قلى البطاطس بالزيت النباتى ثم صفيها .

فى وعاء على النار ضعى زيت الزيتون و السمن .

ضيفى البصل و الثوم و قليهم حتى يتحولا للون الذهبي .

ضيفى اللحم و قلبى حتى يتغير لونها ويجف ماءها .

ضيفى الفلفل الملون بنوعيه و الملح و الفلفل و قومى بالتقليب .

ضيفى البطاطس المقلية و قلبى لمدة دقيقة ثم ارفعيهم من على النار .

افتحى الخبز و ضعى الحشو .

رشى الجبن بالساندويتش من الداخل على وجه الحشو .

ادخلى الساندويتشات الفرن للتحمير من اعلى .

تقدم ساخنة مع السلطات . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحمة المحمرة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالزعتر

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