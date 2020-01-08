تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبدة بالردة

المقادير: كيلو جرام كبدة شرائح

2 ملعقة كبيرة ردة

5 فصوص ثوم

عصير ليمون

ملح

‏فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون ناعم

ملعقة كبيرة بقدونس

زيت للقلي الطريقة: اخلطي الكبدة مع الثوم والفلفل والملح والكمون وعصير الليمون.

اتركي الكبدة فى هذه التتبيلة وضعيها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة.

قلبى الكبدة المتبلة في الردة ثم قومى بقليها في الزيت.

قدميها في طبق التقديم بجانب الطحينة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكبدة المقلية بدبس الرمان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

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