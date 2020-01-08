تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحمة المحمرة

المقادير:

1 كجم لحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم

1 بصلة مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة من الزيت

3 ملاعق كبيرة من السمن

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

ملعقة صغيرة من السبع بهارات

ملح – فلفل أسود حسب الرغبة

الطريقة:

– يغسل اللحم جيدا بالماء والخل ثم يوضع في إناء مع الزيت ويشوح إلى أن يتغير لونه

– يضاف البصل المفروم والثوم ويشوح قليلا إلى أن يتغير لونه

– تضاف التوابل عدا الملح ويقلب باستمرار

– تضاف ملعقتان من الماء ويغلق القدر ويطهى اللحم على نار هادئة جدا مع التقليب من حين لآخر وإضافة ملعقة أو ملعقتين من الماء ومع آخر كمية ماء يضاف الملح إلى اللحم

– حين ينضج اللحم توضع ثلاث ملاعق من السمن في مقلاة ويسخن

– يضاف اللحم ويشوح حتى يحمر اللحم

– يقدم ساخنا مع الأرز الأبيض وسلطة الطحينة

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