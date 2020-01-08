تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الخبز الصامولي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير:
2 ملعقة كبيرة سكر
٣/٤ ملعقة كبيرة خميرة
كاس ماء دافئ
٣ كؤوس دقيق
ملعقة ونصف صغيرة ملح
٢ ملعقة كبيرة زبدة
١/٢ ملعقة كبيرة زيت لدهن الوعاء
الطريقة:
١-تذوب الخميرة والسكر في كاس ماء دافئ.
٢-تترك لمدة دقيقتين حتى تظهر بعض الرغاوي على وجه الماء وذلك يدل على ان الخميرة فعالة.
٣-في وعاء العجانة ينخل الدقيق والملح سويا ثم تدار العجانة ونبدأ بالعجن ونضيف الزبدة بالتدريج حتى تعجن.
٤- ثم نضيف خليط الماء والسكر والخميرة الى خليط الدقيق بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومطاطية حوالي ١٠ دقايق عجن.
٥-تخرج العجينة من العجانة وتكور باليد على سطح مرشوش عليه القليل من الدقيق ثم توضع في وعاء مدهون بالقليل من الزيت .
٦-يغطى الوعاء بغطاء نايلون وتوضع في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها حوالي ٢ ساعة.
٧-يحمى الفرن على درجة حرارة 180 وتبطن صينية الخبز بورق الزبدة.
٨-نبدأ بفرد العجينة و تقريصها على شكل (الصامولي) طول الواحدة حوالي ٧ انش.
٩-ثم تنقل قطع الخبز على صينية الخبز وتغطى بوعاء بلاستيكي وتترك في مكان دافئ حوالي ساعة ونصف لترتاح.
١٠-توضع صينية الخبز في الفرن وتخبز لمدة ١٠ الى ١٣ دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي ثم ترفع من الفرن .
١١-تقدم ساخنة وبصحة وعافية.
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