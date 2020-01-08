تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الخبز الصامولي

المقادير:

2 ملعقة كبيرة سكر

٣/٤ ملعقة كبيرة خميرة

كاس ماء دافئ

٣ كؤوس دقيق

ملعقة ونصف صغيرة ملح

٢ ملعقة كبيرة زبدة

١/٢ ملعقة كبيرة زيت لدهن الوعاء

الطريقة:

١-تذوب الخميرة والسكر في كاس ماء دافئ.

٢-تترك لمدة دقيقتين حتى تظهر بعض الرغاوي على وجه الماء وذلك يدل على ان الخميرة فعالة.

٣-في وعاء العجانة ينخل الدقيق والملح سويا ثم تدار العجانة ونبدأ بالعجن ونضيف الزبدة بالتدريج حتى تعجن.

٤- ثم نضيف خليط الماء والسكر والخميرة الى خليط الدقيق بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومطاطية حوالي ١٠ دقايق عجن.

٥-تخرج العجينة من العجانة وتكور باليد على سطح مرشوش عليه القليل من الدقيق ثم توضع في وعاء مدهون بالقليل من الزيت .

٦-يغطى الوعاء بغطاء نايلون وتوضع في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها حوالي ٢ ساعة.

٧-يحمى الفرن على درجة حرارة 180 وتبطن صينية الخبز بورق الزبدة.

٨-نبدأ بفرد العجينة و تقريصها على شكل (الصامولي) طول الواحدة حوالي ٧ انش.

٩-ثم تنقل قطع الخبز على صينية الخبز وتغطى بوعاء بلاستيكي وتترك في مكان دافئ حوالي ساعة ونصف لترتاح.

١٠-توضع صينية الخبز في الفرن وتخبز لمدة ١٠ الى ١٣ دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي ثم ترفع من الفرن .

١١-تقدم ساخنة وبصحة وعافية.

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