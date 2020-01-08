تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صيادية الجمبري

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 كوب أرز

نصف كيلو جمبرى وسط مقشر

2 بصلة مفرومة

٣ ملاعق كبيرة زيت

كمون ناعم حسب الرغبة

ملح حسب الرغبة

بقدونس مفروم الطريقة: فى اناء على النار ضعى الزيت ثم شوحي البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبيا داكنا.

ضعي الملح والكمون والجمبرى مع البصل.

أضيفى الأرز وقلبي جيداً ثم أضيفى الماء.

اتركيه على النار حتى يقل الماء وقومي بنقله على نار ضعيفة حتى ينضج.

فى وعاء التقديم قدميه وزينيه بالبقدونس المفروم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بيتزا الجمبرى طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص مع البقدونس وجبن الفيتا

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