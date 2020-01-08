تعرف علي أهم وأبرز فوائد الضحك الصحية

يعد الضحك مفتاح الحياة السعيدة، كما أنه معدٍ وينتقل من شخص لآخر، وهذا يعني أن فوائد الضحك ستطال عدد كبير من الأشخاص.فوائد الضحك الصحية عديدة ومتنوعة، وهذا ما سوف يشجعك على ممارسته أكثر، وتجنب كل الأمور المحزنة والتي تؤثر سلبًا على حياتك وصحتك.فالضحك عبارة عن عملية طبيعية وردة فعل لشيء نراه مضحكًا، سواء صورة، أو صوت أو كلام، أو شعور أو حتى ذكرى وغيرهم الكثير.

إذا ما هي فوائد الضحك الصحية؟

1- التقليل من هرمون التوتر

يساعد الضحك في التقليل من هرمون التوتر في الجسم، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على صحة الجسم والصحة النفسية أيضًا.

من الجدير ذكره أن وجود هرمون التوتر في الجسم مهم، إلا أن ارتفاع مستوياته يعد مهددًا للصحة النفسية بشكل خاص.

2- الضحك مثبطًا للألم

هل سمعت من قبل أن الضحك يساعد في التقليل من الشعور بالألم؟ إن هذه المعلومة حقيقة وليست خرافة!

يعمل الضحك على زيادة مستويات هرمونات السعادة في الجسم والتي تساعد بدورها في التخفيف من الشعور بالألم.

هرمون الاندورفين (endorphins) يرتبط بنفس مستقبلات الألم في الدماغ، بالتالي يعمل هذا على التقليل من الألم الذي تشعر به.

3- تعزيز صحة الجهاز المناعي

لقد وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن الضحك يعمل على تحفيز أجسام مضادة في الجسم من أجل تعزيز صحة الجهاز المناعي.

زيادة مستويات الأجسام المضادة يعني أن جسمك يكون قادرًا على محاربة مسببات المرض بصورة أفضل وأكثر كفاءة.

4- تنظيم ضغط الدم

إن كنت تعاني من الإصابة بضغط الدم المرتفع فعليك الإكثار من الضحك.

كشفت بعض الدراسات العلمية أن الضحك يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع لأوقات محدودة.

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هذا يعني أن ترافق الضحك مع الدواء ونمط الحياة الصحي من شأنه أن يساعدك في ضبط مستويات ضغط الدم بصورة أفضل.

5- زيادة تدفق الدم في الجسم

عملية الضحك تستوجب استخدام الجهاز التنفسي وعملية التنفس، الأمر الذي يزيد من سرعة تدفق الدم في أنحاء الجسم المختلفة.

هذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة للجسم وصحة الشرايين والجهاز الدوراني أيضًا.

6- فوائد الضحك الأخرى

هناك العديد من الفوائد الصحية المختلفة للضحك، والتي تشمل:

تحسين الذاكرة وحمايتها

هو شكل من أشكال ممارسة الرياضة البسيطة

يساعد في تلقي علاج السرطان

يحسن المزاج

يزيد من الإبداع.

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