شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي نفسك من نوبات الربو.. نصائح من الصحة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالربو يعد من الأمراض المزمنة التي يتعرض لها البعض، ويتسبب في حدوث عجز في الممرات الهوائية التي تصل إلي الرئتين، ويتسبب في حدوث ضيق في التنفس، والكحة الشديدة والبلغم، ويجب الذهاب للطبيب لكتابة بعض البخاخات التي تساهم بشكل كبير في القضاء والتخلص علي هذه الحالة، وهذا ما قامت بتقديمة وزارة الصحة الاماراتية عبر موقعها الرسمي.

ومن ضمن الأسباب المؤدية للإصابة بالربو العامل البيئي والوراثي ، فالتعرض للأدخنة وملوثات الهواء تعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، كما أن التدخين يعد من العوامل الأساسية للإصابة بالربو، والتعرض للمواد الكيمائية، والحيوانات الاليفة، وحبوب اللقاح، يعد من الأمور التي تزيد من فرص التعرض للالتهاب الشعب الهوائية وزيادة فرص الإصابة بالربو.

ويشعر الأشخاص المصابون بالربو ببعض الأعراض التي يجب توخي الحذر منها، كضيق التنفس، والشعور بالانقباضات في الصدر ويصاحب هذا الأمر ألم شديد، مع الشعور باضطرابات في النوم نتيجة للشعور بضيق التنفس وأيضا الإصابة بالسعال الشديد، مع ارتفاع شديد في حرارة الجسم.

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ويعتمد علاج نوبات الربو عدة نقاط أبرزها التالي:

-أولا علي مريض الربو تجنب التعرض لأي شيء يتسبب في التعرض لأزمات الربو، كالتدخين والأتربة والعوادم والأدخنة، وتجنب النزول أثناء وجود عاصفة ترابية، ولذا عليك تجنب هذه الأمور.

-ثانيا علي مريض الربو أخذ جميع الاحتياطات اللازمة كضرورة تناول الأدوية المخصصة لعلاج الربو كالبخاخات التي تساهم بشكل كبير في توسيع الشعب الهوائية وتجنب التعرض لانسداد التنفس.