شكرا لقرائتكم خبر عن المناطق المحرمة.. لا تلمس هذه الأجزاء فى جسمك لتجنب انتقال الجراثيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا يعلم أن الأماكن المكشوفة في الجسم تحمل الكثير من الجراثيم والفيروسات، ومن ضمنها اليدين، فهي مغطاة بالجراثيم التي يسهل انتشارها إلى الأجزاء الحساسة في الجسم، وهناك بعض الأجزاء التي يجب تجنب لمسها لتجنب انتقال الجراثيم والفيروسات لأماكن أخرى بالجسم، وذلك وفقا لموقع "thehealthy"، ومنها:

- تجنب لمس العين

العين حساسة للغاية، ولذا يجب عدم لمسها باليدين لتجنب دخول الجراثيم بها، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة والتعرض للالتهابات في العين، كما أن هذا الأمر يتسبب في خطر إدخال جزيئات صغيرة من الأوساخ بالعين، وهذا الأمر يزيد من تهيج والخدوش في القرنية، وفي حالة ضرورة لمس العين عليك غسل يديك جيدًا قبل القيام بذلك، ولذا عليك أيضا تجنب فرك العين لأن ذلك يسبب ظهور التجاعيد والهالات السوداء.



انتقال الجراثيم

-ابعد يديك عن الأذن

إن الأجزاء الداخلية من الأذن حساسة وعرضة للتلف، ولهذا يجب مقاومة الرغبة في الحفر بعمق لإزالة شمع الأذن، لأن هذا يزيد من فرص التعرض للتلف، فالجلد الذي يحيط بقناة الأذن رقيق للغاية، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض للمضاعفات.

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-ابتعد عن لمس الأنف

يحتوي الجزء الداخلي من الأنف على بكتيريا صحية، وعن طريق وضع أصابعك يتسبب في ذلك الأمر إدخال أنواع مختلفة من البكتيريا التي تسبب العدوى.



الجراثيم في الجسم

- الفم

يحتوى فم الشخص العادي على حوالي 34 إلى 72 سلالة مختلفة من البكتيريا، ومعظمها غير ضار حتى أن بعضها مفيد لصحة الفم، ولكن إضافة جراثيم إضافية من يديك يؤدي إلى تعطيل توازن الفم وزيادة فرص الإصابة بالأمراض.