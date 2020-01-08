مشروب "الكيتون" علاج فعال للسيطرة على السكري

مع ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بداء السكري، يبحث العلماء عن استراتيجيات جديدة للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

وتشير دراسة جديدة أجريت في جامعة كولومبيا البريطانية، إلى أن مشروبات الكيتون، وهي مكملات غذائية جديدة، ساعدت في القيام بذلك.

ويقول جوناثان ليتل الباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، الثلاثاء: "هناك كثير من الإثارة والاهتمام بمشروبات ومكملات كيتون، التي كانت موجودة بالفعل في السوق ومتاحة للمستهلكين على مدار العامين الماضيين، ونظرا لأنها جديدة جدا، فهناك قليل من الأبحاث حول كيفية تأثيرها على عملية التمثيل الغذائي، ونحن من بين أوائل من ينظرون إلى استخدامها في غير الرياضيين".

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ويوضح ليتل، أن مرض السكري من النوع الثاني هو مرض لا يستطيع الجسم بموجبه التحكم في مستوى السكر في الدم لوجود عيوب في عمل هرمون الإنسولين.

ويضيف: "يمكن السيطرة على داء السكري من النوع الثاني عن طريق الأدوية أو الإنسولين عن طريق الحقن، وكثير من الناس يتطلعون إلى خيارات لا تتطلب تناول الأدوية كل يوم".

وخلال الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية"، وجد الباحثون أن تثبيت نظام غذائي يعتمد على مكملات الكيتون يمكن أن يكون أحد الخيارات لعلاج داء السكري من النوع الثاني.

ولاختبار هذه الفكرة، طلب ليتل وفريقه من 15 شخصا تناول مشروب الكيتون بعد الصيام ليلا، وبعد 30 دقيقة طُلب منهم شرب سائل يحتوي على 75 جراما من السكر أثناء أخذ عينات من الدم.

واتضح أن مشروب الكيتون جعلهم يتحكمون بشكل أفضل في مستويات السكر في الدم دون أي تغييرات في الإنسولين، وهذا يدل على أن هذه المكملات قد يكون لها إمكانات حقيقية كأداة قيّمة لمرضى السكري من النوع الثاني.