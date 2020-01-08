بعد 8 سنوات من الحادث.. الإعدام لـ4 اغتصبوا وقتلوا طالبة بالهند

أمرت محكمة هندية، الثلاثاء، بإعدام 4 رجال في 22 يناير/كانون الثاني، بعد إدانتهم بجريمة اغتصاب طالبة في جامعة دلهي بشكل جماعي وقتلها في 2012.

واتهم 6 أشخاص في البداية بالمشاركة في الجريمة الوحشية التي وقعت في حافلة، إلا أنه تم الإفراج عن أحدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة، بسبب كونه قاصراً، بينما انتحر آخر كان ينتظر محاكمته.

وأصدر قاضي محكمة دلهي ساتيش كومار، الثلاثاء، أمراً بإعدام الـ4 شنقاً في 22 يناير/كانون الثاني، علماً بأنه لا يزال بإمكانهم استئناف الحكم، وتقديم طلب رأفة للرئيس الهندي.

وتعرضت جيوتي سنج، التي كنت تبلغ من العمر 23 عاماً، لهجوم في ديسمبر/كانون الأول 2012، أثناء عودتها إلى منزلها من السينما بصحبة صديق لها.

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وتناوب المهاجمون اغتصابها وانتهاك جسدها، بينما كانت الحافلة تجوب شوارع المدينة، وبعد ذلك ألقوا بها وصديقها الذي تعرض للضرب المبرح في حفرة على جانب إحدى الطرق.

وتوفيت سنج متأثرة بجراحها بعد نحو الأسبوعين من الهجوم في سنغافورة، حيث تم نقلها لتلقي العلاج المتخصص.

وخرج عشرات آلاف الهنود إلى الشوارع احتجاجاً، وأدت القضية إلى إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.

وأعربت عائلة سنج عن سرورها بالحكم، وقالت والدتها آشا ديفي للصحفيين: "سيعيد هذا الحكم ثقة النساء في القضاء.. وابنتي ستحصل على العدالة أخيرا".

أما والدها فوصف الحكم بأنه "جيد للبلاد بأكملها"، مضيفاً: "الكفاح سيستمر لإنصاف العديد من بنات الآخرين ممن هن في وضع مماثل في أنحاء الهند".