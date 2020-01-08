"لوحة ببصمة الأطفال".. إنجاز جديد للإمارات في جينيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت دولة الإمارات موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال كتابة أكبر كلمة تحمل حروفها "بصمة يد" ذات مقاس حقيقي لتحقق بذلك نجاحا جديدا يُضاف إلى إنجازاتها. ونظم مبتعثو القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة ضمن مبادرات قطاع الموارد البشرية لعام التسامح. وشارك في تشكيل اللوحة ما يزيد على 1290 طفلا أمريكيا، إذ كتبوا بالإنجليزية "Tolerance" ببصمات أياديهم وألوان علم دولة الإمارات. وتأتي مشاركة الأطفال في المبادرة تعبيرا عن شكرهم لمبتعثي دولة الإمارات، نتيجة جهودهم في تنظيم ورش قرائية لنشر قصة ألفها أحد المبتعثين عن التسامح.

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