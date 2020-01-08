شكرا لقرائتكم خبر عن "عش بصحة".. الصحة السعودية تطلق منصة إلكترونية لزيادة الوعى الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في بادرة نوعية وخطوة غير مسبوقة عن استحداث حساب للتوعية الصحية يُعد المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، تحت شعار "عش بصحة"، وأوضحت الوزارة أنها تهدف من هذا الحساب إلى أن يكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة، حيث سيقدم "عش بصحة" معلومات صحية أساسية ومتنوعة تتعلق بصحة شرائح المجتمع كافة، من عمر الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة السعودية، تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزارة التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة، وتعزيز الوعي الصحي، وتغيير السلوك البشري الخاطئ، كما أنها تأتي مواصلة للجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة كافة أفراد المجتمع وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوك الصحي السليم، وتخفيف عبء المرضى تماشيًا مع مبادرات منظومة الصحة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

من جانب آخر عرض موقع وزارة الصحة السعودية شرحا مفصلا عن الخدمات التي تقدمها وحدة التراخيص الصحية، وهي نظام موحد وشامل لجميع خدمات التراخيص الصحية، والتي تتميز بالتكامل التقني المباشر مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتختص وحدة التراخيص الصحية بإصدار العديد من تراخيص المنشآت الصحية وغيرها.

ووفقا للتقرير فإن الخدمات التى تقدمها وحدة التراخيص الصحية تشتمل على التالي:

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خدمة الموافقة المبدئية لتراخيص المنشآت الصحية:

وتمكن هذه الخدمة المستثمرين من الحصول على موافقة أولية من وزارة الصحة لبدء أي نشاط صحي بشكل آلي.

خدمة إصدار الترخيص النهائي للمنشآت الصحية:​​​تمكن هذه الخدمة المستثمرين ومنشآت القطاع الصحي القائمة من إصدار وتجديد وإلغاء ونقل الملكية وتعديل البيانات لتراخيص المنشآت الصحية بشكل آلي.​

​خدمة تراخيص مزاولة المهنة للممارسين الصحيين:

تمكن هذه الخدمة المنشآت الصحية في المملكة من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة للممارسين الصحيين بشكل آلي خلال 30 ثانية فقط.

​خدمة ندب الممارس الصحي:

تتيح هذه الخدمة للجهات الصحية في القطاع الخاص إمكانية ندب الممارسين الخاصين بهم من جهة إلى أخرى من خلال نظام إلكتروني متكامل ومن غير الحاجة لزيارة وزارة الصحة أو أحد الجهات التابعة لها، وبذلك يتسنى للممارس التابع للقطاع الخاص العمل في الجهة المنتدب لها بشكل نظامي بعد الموافقة على طلب الندب من خلال النظام.​​