شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فيروس نادر ينتقل من الحيوان إلى البشر ويسبب التهاب الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء ألمان اليوم الأربعاء، وجود حالات من التهاب الدماغ القاتلة التى ترتبط بفيروس نادر ينقله حيوان " الزبابات" آكل الحشرات الذى يشبه الفأر، بشكل أكبر مما كان متعارفا عليه سابقا، حيث قد قتل الفيروس المميت الذي يتسبب في تدمير المخ في 14 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 1999.



صورة عن خبر ديلى ميل الفيروس الغامض

وقال معهد الأبحاث الفيدرالي لصحة الحيوان، إن العلماء فحصوا عينات من 56 شخصا توفوا في بافاريا بين عامي 1999 و 2019، حيث كشفت مراجعة حالات التهاب الدماغ القاتلة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، إلى أن أكثر من ضعف ما كان معروفا سابقا عن تلك الحالات مرتبط بفيروس نادر ينقله هذا الحيوان.

أجريت الدراسة التي نُشرت في العدد الأخير من المجلة الطبية "the medical journal The Lancet Infectious Diseases" مع باحثين من 4 جامعات ألمانية، ومعهد "برنارد نوخت" للطب الاستوائي في ألمانيا

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ويشتبه الباحثون في أن العدوى ناتجة عن ملامسة براز هذا الحيوان، بينما تم استبعاد انتقال العدوى من إنسان لآخر، فإن بعض الحالات نتجت عن عمليات زرع الأعضاء.

وقال البروفيسور باربرا شميدت ، أحد الباحثين: "تشير نتائجنا إلى أن عدوى فيروس مرض بورنا يجب اعتبارها مرضًا بشريًا خطيرًا وربما قاتلًا ينتقل من خزان للحياة البرية، و الاكتشاف المبكر قد يكون ممكنًا باستخدام عينات المصل والسائل النخاعي من المرضى الأحياء".

ودرس الخبراء في مستشفى جامعة ريجنسبورغ في ألمانيا السجلات الطبية لـ 56 شخصًا الذين توفوا بين عامي 1999 و 2019، تم العثور على 8 منهم مصابون بفيروس بورنا 1 الذى ينقله هذا الحيوان، وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات البشرية المؤكدة إلى 14 حالة، وتوفي جميع المرضى الثمانية الجدد في غضون شهرين من تشخيص التهاب الدماغ .

وتشمل أعراض التهاب الدماغ الحمى والصداع الحاد واضطرابات الكلام والمشي، التي يمكن أن تؤدي إلى غيبوبة خلال أيام أو بضعة أسابيع.