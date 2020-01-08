أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف التاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - إذا كنت عزيزتي الأم من هواة اختيار الأسماء حسب الحروف الأبجدية، فتابعي معنا هذه المجموعة من الأسماء التي تبدأ بحرف التاء وهي للأميرات الصغيرات القادمات، وأخبرينا برأيك... أسماء بنات مميزة بحرف التاء: تارا: تعني النجمة. تغاني: استثناء. تمارة: فتاة تبيع التمر. توتيا: الحجر الذي يصنع منه الكحل. تولان: شديدة الجمال. تقوى: الورع والعبادة. تمامة: بقية الشيء. تيماء: صحراء. Advertisements تيجان: جمع تاج. تولين: ضوء القمر. تماضر: قبيلة عربية وهي المرأة ذات البشرة البيضاء الناعمة. تهاني: التهنئة بالفرح والسرور. تالية: من تتلو القرآن الكريم. تيمة: ما يعلق على الصدر للوقاية من الحسد. توبة: الندم والرجوع عن الذنب. تلاوة: أحد طرق قراءة القرآن الكريم ومنها التجويد. تسابيح: الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى. تسنيم: عين ماء في الجنة.

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