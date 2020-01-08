كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - تحار أغلبية الأمهات في كيفية تغيير الحفاض للرضّع حديثي الولادة، وخاصة إذا كان الرضيع الأول للأم، فلم يسبق لها أي خبرة في تغيير الحفاض، كما يحتاج الأطفال إلى تغييرات متكررة في الحفاض، ولكن عدد المرات التي يحتاجون فيها إلى التغيير يعتمد على مدى حساسية بشرتهم، بعض الأطفال لديهم بشرة حساسة للغاية ويحتاجون إلى التغير حالما يرطبون أنفسهم، وإلا يصبح جلدهم مؤلماً وأحمرَ، وهناك أطفال آخرون يمكنهم الانتظار حتى يتم تغييرهم قبل أو بعد كل تغذية.

قال الدكتور عمرو محمد اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، إن الأطفال الصغار حديثي الولادة، يحتاجون إلى تغيير ما يصل إلى 10 أو 12 مرة في اليوم، بينما يحتاج الأطفال الأكبر سناً إلى التغيير من 6 إلى 8 مرات على الأقل.

كيفية تغيير الحفاض للرضيع:

قبل تغيير الحفاض الخاص بطفلك، اغسلي يديك واحصلي على كل ما تحتاجينه في مكان واحد، بما في ذلك:

تغيير حصيرة أو منشفة.

صوف من القطن ووعاء من الماء الدافئ، أو مناديل عطرية خالية من الكحول.

كيس من البلاستيك أو دلو لصوف القطن أو الحفاضات القذرة.

كريم حاجز لحماية بشرة طفلك.

حفاضات نظيفة (وبطانة وغطاء إذا كنتِ تستخدمين حفاضات من القماش)

ملابس نظيفة.

أفضل مكان لتغيير الحفاض هو تغيير حصيرة أو منشفة على الأرض، خاصة إذا كان لديك أكثر من طفل واحد.

بهذه الطريقة، إذا كنت بحاجة لرؤية طفل آخر للحظة، فلن يسقط طفلك. من الأفضل أن تجلسي حتى لا تؤذي ظهرك.

إذا كنت تستخدمين طاولة تغيير، فراقبي طفلك في جميع الأوقات. يجب ألا تعتمدي على الأشرطة للحفاظ على سلامة طفلك، لا تمشي أبداً أو لا تديري ظهرك.

قد يحاول الأطفال الأكبر سناً التملص بعيداً عند تغييرهم الحفاض، يمكنك منحهم لعبة استخدام هاتف محمول لتشتيت انتباههم.

تغيير الحفاض:

Advertisements

من المهم بالقدر نفسه أن تنظفي طفلك بالكامل سواء تبلل أو قام بالبراز.

إذا كان حفاض طفلك متسخاً، فاستخدمي الحفاض لتنظيف معظم البراز من أسفله.

ثم استخدمي الصوف القطني والماء الدافئ العادي (أو مناديل الأطفال) لإزالة الباقي وتنظيف طفلك فعلاً.

قومي بتنظيف منطقة الحفاض بأكملها برفق، ولكن جيداً وتأكدي من نظافتها داخل ثنايا الجلد.

يجب تنظيف الفتيات من الأمام إلى الخلف لتجنب إصابة المهبل بالجراثيم.

يجب تنظيف الأولاد حول الخصيتين (الكرات) والقضيب، ولكن ليست هناك حاجة لسحب القلفة.

إذا كان الجو دافئاً بدرجة كافية، فدعي طفلك يستلقي على حصيرة التغيير دون الحفاض لفترة من الوقت، ارتداء الحفاض طوال الوقت يجعل احتمالية حدوث طفح الحفاض.

إذا كنت تستخدمين حفاضات يمكن التخلص منها، احرصي على عدم الحصول على ماء أو كريم على علامات التبويب اللاصقة؛ لأنها لن تلتصق إذا فعلت.

إذا كنت تستخدمين حفاضات من القماش، فضعي بطانة الحفاض ثم اربطي الحفاض، بتعديله ليناسب بشكل مريح الخصر والساقين.

تحدثك إلى طفلك أثناء تغييره، يساعدك والابتسام والضحك مع طفلك على الارتباط والمساعدة في نموه.

حاولي ألا تُظهري أي اشمئزاز على ما في الحفاض الخاص بهم، أنت لا تريدين أن يتعلم طفلك أن أداء البراز أمر غير سار أو سلبي.

النظافة والحفاض:

يمكن التخلص من الحفاضات وإغلاقها باستخدام علامات التبويب، ضعيها في كيس بلاستيكي للحفاضات فقط، ثم اربطيها وضعيها في حاوية خارجية.

لا يلزم غرق حفاضات القماش القابلة للغسل قبل غسلها، ولكن يمكنك اختيار نقعها للمساعدة في التخلص من البقع، تحققي من تعليمات الغسيل أولاً.

يمكن غسل حفاضات القماش في 60 درجة مئوية، أو يمكنك استخدام خدمة غسيل الحفاض المحلية.

لا يوجد دليل على أن استخدام مساحيق الغسيل بالأنزيمات (المساحيق الحيوية) أو مكيفات الأقمشة سيهيج جلد طفلك.