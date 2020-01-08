كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - ما رأيك لو اخترت اسما لمولودتك يطابق حرف اسمك أو اسم زوجك وللصدفة فهو حرف الباء، إذا كان اسم أحدكما يبدأ به فاختاري أحد الأسماء التالية وهي أسماء مميزة وجميلة... أسماء بنات بحرف الباء: بازيل: وهو نبتة الريحان ذات الرائحة الطيبة. برجيس: كوكب من الكواكب. بسيل: الشجاعة. بلماء: هي ليلة القمر الكاملة التمام " البدر". بيداء: المكان المستوي الواسع. بينة: اسم سورة في القرآن الكريم ويعني البرهان والحجة والدليل القاطع. بوران: اسم غيراني يعني الضوء الساطع. بيارق: الأعلام الكبيرة. Advertisements بنانة: الإصبع الواحد. بدرة: هو كيس النقود. بان: شجر طيب الرائحة. برلنت: أغلى أنواع الألماس. برلنتي: اسم تدليل لاسم برلنت ويعطي نفس المعنى، وهناك من يستخدم اسم "برلنتة" للمفردة. بهيرة: هي السيدة الشريفة. بلسم: سائل صمغي ذو رائحة عطرية يستخدم في العلاج. بسنت: زهرة ذات رائحة جميلة تنمو على ضفاف نهر النيل. بيادر: جمع بيدر وهو الحقل الواسع. بيسان: من مناطق فلسطين الرائعة الخضرة والجمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء مواليد إناث تبدأ بحرف الباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.