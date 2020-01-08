الشاي الأبيض للتنحيف.. هل يساعد على فقدان الوزن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بلا شك أنكِ سمعتِ بالشاي الأخضر وعرفتي فوائده، وبلا شك أن الشاي الأسود يُعد من أكثر المشروبات الساخنة الأكثر شيوعًا، لكن هل سمعتِ عن الشاي الأبيض وما هي فوائده؟ إذا كنتِ لا تعرفين عنه فإليكِ أهم المعلومات في السطور الآتية.

يأتي الشاي الأبيض من من نبات "كاميليا سينينسيس"، وهو النبات نفسه الذي يأتي منه الشاي الأخضر والشاي الأسود، ومع ذلك، إلا أنّ الفارق بينهم هو كيف تتم معالجة الشاي مما يمنحها نكهاتها ورائتحها الفريدة، والشاي الأبيض هو الأقل معالجة من أنواع الشاي الثلاثة، مما يجعله الأكثر احتفاظاً بمضادات الأكسدة.

ولهذا السبب، فإنه يُعتقد أنَّ الشاي الأبيض مليءٌ بالعديد من الفوائد الصحية، كما أنه يقدم كمية أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأخضر والشاي الأسود، وتختلف كمية الكافيين تلك بناءً على النبات والمنطقة التي زرع فيها.

الفوائد الصحية للشاي الأبيض

غني بمضادات الأكسدة

يحتوى الشاي الأبيض على العديد من الجزيئات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة داخل الجسم، تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف، مثل آثار الشيخوخة، الالتهابات المزمنة، ضعف الجهاز المناعي ومجموعة متنوعة من الأمراض الأخرى.

يساعد في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تعد الالتهابات المزمنة، والتي تنتج عن العديد من العوامل مثل: النظام الغذائي وممارسة الرياضة وعادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين، أحد الأسباب المهمة في أمراض القلب، ولهذا قد يساعد الشاي الأبيض في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

وعلى سبيل المثال، يساعد الشاي الأبيض في استرخاء الأوعية الدموية وزيادة المناعة، ومنع تكون الكوليسترول الضار LDL.

يساعد على فقدان الوزن

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يُعد الشاي الأبيض فعّالاً بالقدر نفسه الذي يستطيع الشاي الأخضر فعله عندما يتعلق الأمر بحرق الدهون، وذلك لاحتوائه على مركبات مرتبطة بحرق الدهون، إذ وجدت إحدى الدراسات أنَّ مستخلص الشاي الأبيض كان قادراً على تحفيز تحلل الدهون ومنع تكوين خلايا دهنية جديدة، ويساعد في زيادة التمثيل الغذائي، وحرق 70 إلى 100 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

يساعد في حماية الأسنان من البكتيريا

يحتوي الشاي الأبيض على الكثير من الفلورايد، وهو مايساعد في تقوية الأسنان عن طريق مكافحة البكتيريا والسكر، كما يمكن أن يساعد في منع تسوس الأسنان من خلال جعل الأسنان أكثر مقاومة للهجمات الحمضية.

يقلل من خطر مقاومة الأنسولين

من المعروف أنَّةالأنسولين هو هرمون بالغ الأهمية، إذ يساعد في نقل العناصر الغذائية من مجرى الدم إلى الخلايا لاستخدامها، ونتيجة لبعض عوامل، يتوقف بعض الناس عن الاستجابة للأنسولين، وهذا ما يُعرف بمقاومة الأنسولين، وهو من الأمراض الشائعة جداً والتي ترتبط بالعديد من الحالات الصحية المزمنة، مقل مرض السكري.

ووجدت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأبيض قد تقلل من خطر مقاومة للأنسولين.

يساعد في مكافحة شيخوخة الجلد

تتسبب العوامل البيئية في تلف الجلد وتعزيز الشيخوخة، إذ يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بالجلد بمرور الوقت.

ومن خلال المركبات الموجودة في الشاي الأبيض يمكن المساعدة في حماية بشرتك من آثار الشيخوخة الداخلية والخارجية، إذ اكتشف العلماء أن تطبيق مستخلص الشاي الأبيض على الجلد ساعد في الحماية من الآثار الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية.