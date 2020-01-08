شكرا لقرائتكم خبر عن عكس الشائع.. الزنك وحمض الفوليك لا يزيدان من خصوبة الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أن مكملات الزنك وحمض الفوليك لا تزيدان من خصوبة الرجال على الرغم من أن المعروف والمشاع لدى الجميع أن تلك المكملات الغذائية تساعد فى زيادة الخصوبة خاصة لدى الرجال، وأوضحت الدراسة الحديثة التى نشرتها وكاله اسوشيتدبرس الأمريكية أن الدراسات السابقة حول ما إذا كانت المكملات الغذائية دون وصفة طبية قد تعزز خصوبة الرجال كانت لها نتائج متضاربة.

وقالت المؤلفة الرئيسية إنريك شيسترمان ، الباحثة في المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية: "كانت هناك بعض التجارب الصغيرة التي أظهرت فائدة ، لكننا كنا بحاجة إلى أدلة قاطعة على أن هذا سوف ينجح"، و أظهرت الدراسة الحديثة التى نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أنها لم تفعل ذلك.

وقال الباحثون إن الكثير من الرجال ينفقون أموالا طائلة على هذه المكملات الغذائية خاصة المصابين بالعقم ظنا منهم انها تزيد من الخصوبة إلا ان الدراسات الحديثة كشفت عكس ذلك، وأكدت عدم فعالية المكملات التى تحتوى على احماض الزنك والفوليك فى زيادة خصوبة الرجال.

أجرى الباحثون تلك الدراسة على حوالي 2400 رجل يحاولون ايجاد علاج لزيادة الخصوبة ، وتجنب الباحثون استخدام المكملات دون وصفة طبية ، والتي لا تخضع لرقابة صارمة وقد تحتوي على مكونات أخرى غير تلك المدرجة في الملصق، وبدلاً من ذلك ، ابتكروا أقراصًا تجمع بين 5 ملليجرام من حمض الفوليك و 30 ملج من الزنك ، وهي جرعة أقل مما كانت عليه في بعض الدراسات لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.

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نصف الرجال الذين شاركوا فى الدراسة ابتلعوا قرصًا واحدًا يوميًا لمدة ستة أشهر فيما أخذ الرجال الآخرون حبوب وهمية لا تحتوى على هذه العناصر من الزنك والفوليك تم إجراء العديد من الاختبارات عليهم أثناء الدراسة.

خلال أكثر من 18 شهرًا من المتابعة تبين ان نسبة خصوبة الرجال فى كلتا المجموعتين متساوية مما يعنى أنه لا تأثير لحمض الفوليك والزنك على معدل الخصوبة.

ووفقا للدراسة يؤثر العقم على الأقل 50 مليون من الأزواج في جميع أنحاء العالم، عادة ما يتم تعريفه على أنه عدم القدرة على الحمل بعد عام من الزواج.