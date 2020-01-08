مشروبات تنقي الجسم من السموم وتفتت الدهون

إزالة السموم هو اتجاه شائع يتبعه الناس لتعزيز عملية انقاص الوزن، تقوم الفكرة على تطهير الجسم لتقوم العمليات الحيوية على نحو افضل.

مشروبات الديتوكس، أو تنقية الجسم من السموم، تعتمد على أنواع من الأعشاب، أو الماء المزود بأنواع من الفواكه والخضروات.

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يمكنكِ تجربة هذه المشروبات السهلة للتخلص من السموم وتعزيز عملية الأيض ومن ثم إنقاص الوزن. إليكِ مجموعة من المشروبات الفعالة في هذا الصدد:

1. الشاي الأخضر والليمون

المكونات:

ماء

1 كيس شاي أخضر

1/4 ليمونة

كيفية التحضير

يُغلي كوب ماء مع وضع كيس شاي أخضر بداخله.

أضفِ عصير الليمون.

اشربيه دافئاً.

يعتبر الشاي الأخضر مصدرًا جيدًا لمادة البوليفينول المضادة للأكسدة ولها تأثير على السمنة، كما أن الليمون له تأثير فعال في مهمة تفتيت الدهون بفضل احتوائه على فيتامين ج.

2. العسل والليمون والزنجبيل

المكونات:

نصف حبة ليمون

ملعقة كبيرة من العسل

1/2 ملعقة من الزنجبيل

1 كوب ماء دافئ

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كيفية التحضير

يُسخين كوب من الماء، لا تغلي.

يٌجهزمبشور الزنجبيل الطازج ويضاف للماء .

أضفِ عصير الليمون والزنجبيل والعسل إلى كوب من الماء الدافئ.

اشربيه دافئاً



3. الليمون والخيار

المكونات:

ليمونة

خيارة

أوراق النعناع

قليل من الملح

ماء

كيفية التحضير

قطعي الليمون إلى نصفين و الخيار شرائح. إرم القطع في جرة الماء .

أضفِ بعض أوراق النعناع وقليلًا من الملح.

صبي الماء في الجرة.

اشرب هذا الماء طوال اليوم.



4. عصير الليمون والأناناس

المكونات:

كوب من الأناناس المقطع

ملعقة صغيرة من العسل

عصير ليمونة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف

قليل من الملح

كيفية التحضير

توضع كل المكونات داخل الخلاط ثم تناوليه قبل الوجبة الرئيسية بساعة على الأقل.

كشفت دراسة أن عصير الأناناس يحث على تنظيم أكسدة الأحماض الدهنية وبالتالي ، لديه القدرة على الحد من زيادة الوزن والسمنة.

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