FDA توافق على نوع جديد من حقن الأنسولين للأطفال مرضى السكرى من النوع الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على نوع جديد من حقن الأنسولين الأسبارت، وهو أحد أنواع الأنسولين سريع التأثير للاستخدام كخيار جديد للأطفال مرضى السكري، ويعد هذا النوع من الدواء الجديد الأول والوحيد سريع المفعول للوجبات والذي لا يحتوي على توصية الجرعات قبل الوجبة، حيث يمكن استخدام الحقن الجديدة للأطفال والبالغين في ثلاثة خيارات للجرعات المختلفة: الحقن اليومية المتعددة (MDI) ، ومضخات ضخ الأنسولين المستمرة تحت الجلد، والحقن في الوريد.
ووفقا لما اكدته الـFDA يعد مرض السكري أحد أكثر الحالات المزمنة شيوعًا التي يتم تشخيصها في مرحلة الطفولة ، حيث يوجد ما يقرب من 18ألف حالة جديدة من داء السكري من النوع 1 كل عام. وكثيرا ما تكون إدارة مرض السكري صعبة بالنسبة للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية بالنظر إلى أنه من الصعب معرفة مقدار أو مدى سرعة تناول أطفالهم ، مما يجعل جرعة الأنسولين في وقت الوجبات صعبة.
ويجب أن يأخذ الطفل الأنسولين سريع المفعول التقليدي قبل وجبات الطعام، الأمر الذي يتطلب بعض التخمين لجرعة بشكل صحيح، والأطفال الذين يعانون من مرض السكري قد لا يحقق السيطرة الكافية على نسبة السكر في الدم.
وتعتمد الموافقة على مراجعة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للبيانات المستقاة من التجربة السريرية التي تمت على هذا النوع الجديد من حقن الانسولين والتي أكدت فعاليته وسلامة استخدامه عند الأطفال.
والدواء الجديد وفقا لـFDA هو حقن الأنسولين الأول والوحيد سريع المفعول للوجبات والذي لا يحتوي على توصية الجرعات قبل الوجبة ويؤخذ في بداية الوجبة أو في غضون 20 دقيقة بعد بدء الوجبة.
واستندت الموافقة على الدواء الجديد لاستخدام الأطفال على بيانات تجارب لمدة 26 أسبوعًا والتي حققت في فعالية وسلامته مقارنة مع الأنسولين التقليدي.
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