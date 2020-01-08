شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف جديد قد يساعد فى حماية المرضى من تعفن الدم القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باحثون أن حقن المرضى بخلايا الدم البيضاء يمكن أن يكون المفتاح لمحاربة حالة تعفن الدم، حيث تمكن العلماء من تقليل البكتيريا في دم الفئران بشكل كبير خلال يوم من إعطائهم العلاج التجريبي، وتم تدمير البكتيريا بجرعة ثانية من خلايا الدم البيضاء المتبرع بها، والتي تم تحريرها لتتوفر لديها قدرات إضافية لمكافحة العدوى.

الإنتان أو تعفن الدم هو أحد المضاعفات الشائعة لمرضى المستشفى وهو قاتل للغاية، وقد يؤدي التسمم في المرحلة المتأخرة إلى وفاة ما يصل إلى 60 % من المرضى الذين يصابون به.

يهدف هذا العلاج إلى تعفن الدم في المراحل المتأخرة، حيث قال الباحثون إنه لم يكن هناك علاج فعال جديد لعدة سنوات، حيث يبقى تعفن الدم هو السبب الرئيسي للوفاة في المستشفيات.

لم يكن هناك علاج فعال للإنتان المتأخر لفترة طويلة، لذا فكر العلماء وفقا للبحث المنشور فى مجلة " Nature Nanotechnology"، في أن هذا العلاج بالخلايا يمكن أن يساعد المرضى الذين يصلون إلى المرحلة المتأخرة من الإنتان.

تعفن الدم هو مرض يتفاعل فيه الجسم مع العدوى ويبدأ الجهاز المناعي في تدمير أعضائه، و على الرغم من أنه قابل للشفاء ، إلا أنه يصعب اكتشافه بسبب أعراضه الشبيهة بالإنفلونزا ويمكن أن يتقدم أيضًا إلى مرحلة مميتة في غضون ساعات فقط.

في مرضى تسمم الدم، لا يوجد في الجسم ما يكفي من خلايا الدم البيضاء والخلايا الباقية لا تعمل بشكل صحيح.

أخذ الباحثون في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية خلايا الدم البيضاء المتبرع بها من نخاع عظام الفئران السليمة وقاموا بتحريرها وراثيا في المختبر، وقاموا بتحويل هذه الخلايا إلى نوع معين من الخلايا التى تسمى البلاعم ، والتي تأكل البكتيريا والفيروسات الغازية، ليحل محل الخلايا المفقودة في أجسام الفئران بالإنتان.

وقام العلماء أيضًا بتحرير الجينات الموجودة في الخلايا لجعلها تبني كميات أكبر من المواد المضادة للبكتيريا التى تكون لديها القدرة على تدمير البكتيريا مما قلل من بالعفل من كمية البكتيريا المسببة للعدوى في الدم.

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ما هو تعفن الدم

يحدث تعفن الدم عندما يتفاعل الجسم مع العدوى عن طريق مهاجمة الأعضاء والأنسجة الخاصة به، ويموت حوالي 44000 شخص من تعفن الدم كل عام في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم ، يموت شخص ما من هذه الحالة كل 3.5 ثوانٍ.

تعفن الدم له أعراض مشابهة للإصابة بالأنفلونزا والتهاب المعدة والأمعاء والتهابات في الصدر ، وألم العضلات، والأعراض عند الأطفال هي:

التنفس السريع .

التشنجات .

شحوب الجلد وتحوله للوزن الأزرق.

الطفح الجلدي الذي لا يتلاشى عند الضغط عليه .

الشعور بالبرد بشكل غير طبيعي .

يمكن لأي شخص أن يصاب بالإنتان ولكنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين خضعوا للجراحة مؤخرًا أو لديهم قسطرة بولية أو مكثوا في المستشفى لفترة طويلة.

بينما الأشخاص الآخرون المعرضون للخطر هم الأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة ، ومرضى العلاج الكيميائي ، والنساء الحوامل ، والمسنين وصغار السن.