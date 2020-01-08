شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الصينية تعترف رسميا بالفيروس الغامض وتضيفه إلى قائمة الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع تفشي مرض الالتهاب الرئوي الغامض في الصين السفارة الأمريكية ببكين إلى تحذير الأمريكيين المسافرين في البلاد لتجنب الاتصال بالأشخاص والحيوانات المرضى، فمنذ أن تم الإبلاغ عن المرض الفيروسي لأول مرة في الأسبوع الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين ، ارتفع عدد الحالات إلى 59 على الأقل ، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز .

وقال التحذير الصحي الذي أصدرته السفارة الأمريكية: "كن واعيا وتمارس الاحتياطات المعتادة"، ونصحت الأميركيين بالتماس الرعاية الطبية "على الفور" إذا شعروا بالمرض بعد التواجد في ووهان.

وانتشرت المخاوف على الانترنت من أن فيروس السارس شديد العدوى الذي تسبب في مقتل المئات منذ أكثر من عقد قد عاد ، لكن مسؤولي الصحة الصينيين استبعدوا ذلك ، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز .

هناك مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في ووهان ولكن حتى السبب غير معروف حتى الآن ، ولا هو طريقة انتقال العدوى، وتتركز المجموعة في مدينة ووهان جنوب الصين للمأكولات البحرية وتسمى أيضًا سوق جنوب الصين للمأكولات البحرية وسوق هوا نان للمأكولات البحرية، و تم إغلاق السوق منذ 1 يناير 2020 ، للتنظيف والتطهير.

ويجب على المسافرين إلى ووهان تجنب الحيوانات الحية أو الميتة ، وأسواق الحيوانات ، والاتصال بالأشخاص المرضى، خاصة وأن الوضع يتطور .

ما هو الوضع الحالي؟

ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC هناك مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في ووهان ، الصين، اعتبارًا من 5 يناير 2020 ، أبلغت لجان الصحة المحلية والإقليمية والوطنية في الصين عن 59 حالة بدون وفيات، تتركز المجموعة في مدينة ووهان جنوب الصين للمأكولات البحرية وتسمى أيضًا سوق جنوب الصين للمأكولات البحرية وسوق هوا نان للمأكولات البحرية، بالإضافة إلى المأكولات البحرية ، حيث يقوم السوق ببيع الدجاج والخفافيش والمارموت وغيرها من الحيوانات البرية، وتم إغلاق السوق منذ 1 يناير 2020 ، للتنظيف والتطهير.

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تراقب السلطات الصحية في الصين أكثر من 150 جهة اتصال وثيقة للأمراض، حتى الآن ، لم تكن هناك تقارير عن انتشار من شخص لآخر أو إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية.

تشمل الأعراض الحمى وصعوبة التنفس، على الرغم من أن سبب هذه المجموعة غير معروف ، هناك قلق من أنه فيروس غامض، أبلغت السلطات المحلية عن نتائج مختبرية سلبية للأنفلونزا الموسمية ، وأنفلونزا الطيور ، وفيروس الغدة الكظرية ، وفيروسين تاجيين محددين يُعرفان أنهما يسببان أمراضًا في الجهاز التنفسية، أو متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة سارس.

ما الذي يمكن للمسافرين فعله لحماية أنفسهم؟

يجب على المسافرين إلى ووهان تجنب الحيوانات (حية أو ميتة) ، وأسواق الحيوانات ، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات مثل اللحوم غير المطهية ، تجنب الاتصال مع المرضى، اغسل يديك كثيرًا بالصابون والماء.

إذا سافرت إلى ووهان وشعرت بالمرض فعليك ذلك:

البقاء في المنزل باستثناء طلب الرعاية الطبية و تجنب الاتصال مع الآخرين.

لا تسافر أثناء المرض.

طلب الرعاية الطبية على الفور.

غطي فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس.

ووفقا لتقرير لوكاله اسوشيتد برس اعلنت الدكتورة صوفيا تشان وزيرة الأغذية والصحة بالصين ، خلال مؤتمر صحفي في مكتب الحكومة المركزية في هونج كونج عن تدابير الاستجابة للوقاية من الأمراض المعدية الغامضة والسيطرة عليها، و قالت صوفيا تشان إن مرض الجهاز التنفسي الذي لا تزال أسبابه غير معروفة سيضاف إلى قائمة الأمراض الرسمية التي يتعين على الممارسين الطبيين إبلاغها إلى الحكومة.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي ، قالت وزيرة الصحة ، صوفيا تشان ، إن أمراض الجهاز التنفسي الوخيمة المرتبطة بعامل معدي جديد ستضاف إلى قائمة الأمراض المعدية المبلغ عنها في مرسوم الوقاية والسيطرة على الأمراض في هونج كونج.

تمكن اللائحة الحكومة من اتخاذ تدابير أقوى ضد انتشار بعض الأمراض ، مثل مرض السل وجدري الماء. يمكن أن تشمل الإجراءات بموجب المرسوم فرض الحجر الصحي أو الحد من حركة الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالتهابات.

وقال تشان: "بموجب التعديل ، سيتعين على الممارسين الطبيين الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها وكذلك إجراء التحقيقات والمتابعة المناسبة لمركز الحماية الصحية التابع لوزارة الصحة.