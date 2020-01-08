ما هي الأمراض التي تتشابه بعض أعراضها مع أعراض البرد؟

الأربعاء 8 يناير 2020

نزلة البرد عدوى تسببها جراثيم تهاجم الجهاز التنفسي العلوي، وعلى الرغم من أنها لا تسبب أضراراً للجسم، إلا أن أعراضها تستمر ما بين 7 و10 أيام، وتضع الجسم في حالة من التعب، مع انسداد وسيلان الأنف، وارتفاع الحرارة، والعطس والسعال، وآلام العضلات، وإحساس بالمرض. وخلال هذه المرحلة يمكن أن تتشابه أعراض بعض المشاكل الصحية الأخرى معهاعراض البرد.



الأمراض الـ 3 التي تتشابه بعض أعراضها مع أعراض البرد هي: الالتهاب الرئوي، والتهاب البلعوم، والتهاب الأنف.

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الالتهاب الرئوي. يتشابه هذا النوع من الالتهابات مع البرد في أعراض: السعال، وارتفاع الحرارة، والارتعاش، وصعوبة التنفس. لكن مع تطوّر الالتهاب الرئوي ستختلف شدة الأعراض، فيتحوّل السعال الخفيف إلى حاد ومتكرّر، وترتفع الحرارة أكثر، ويزداد البلغم كثيراً.

التهاب البلعوم. احتقان الحلق من أعراض البرد، لذلك من الضروري الانتباه إلى طبيعة آلام الحلق، وفحصه بواسطة الطبيب، لأن وجود مخاط على امتداد الحلق نزولاً إلى البلعوم، مع صعوبة شديدة في البلع، والقيء، وجفاف الفم من أعراض التهاب البلعوم.

التهاب الأنف. العطس وانسداد أو سيلان الأنف هي الأعراض المشتركة بين البرد والتهاب الأنف، لكن كمية المخاط هي ما يفرق بين المشكلتين. إلى جانب ذلك يسبب التهاب الأنف آلام للكتفين، وصداعاً.