اضطراب الشخصية الحدي مرض يقود للانتحار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال طبيب نفسي ألماني إن اضطراب الشخصية الحدي "Borderline personality disorder" مرض معقد وخطير يعيق صاحبه عن ممارسة حياته الشخصية والوظيفية بشكل طبيعي، وقد يقود للانتحار.

وأوضح الدكتور بيرجر دولتس أن الإصابة باضطراب الشخصية الحدي تحدث غالبا في سن المراهقة، ويرجح الأطباء أن الاضطراب يرجع إلى التعرض لصدمة نفسية في مرحلة الطفولة كالتحرش وسوء المعاملة والإهمال.

وقال: "تتمثل أعراض اضطراب الشخصية الحدي في الاندفاعية وعدم الاتزان في التعبير عن المشاعر، وكذلك عدم الاتزان بشأن صورة الذات وفي العلاقات مع الآخرين والتغيرات المزاجية السريعة، بجانب مشاعر الخوف والقلق".

رأى الطبيب الألماني أن اضطراب الشخصية الحدي يمهد الطريق للإصابة بالاكتئاب ومحاولة إيذاء النفس والانتحار، ونصح باستشارة طبيب نفسي في أسرع وقت.

وأضاف: "المريض قد يخضع للعلاج السلوكي، مع إمكانية اللجوء إلى الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان".