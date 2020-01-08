الحصبة تفتك بـ6 آلاف شخص في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن وباء الحصبة في الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 6 آلاف شخص، ودعت إلى توفير تمويل دولي لكبح أكبر عملية تفشي للمرض شديد العدوى حاليا في العالم.



ومنذ مطلع العام الماضي، جرى الإبلاغ عن 310 آلاف حالة إصابة مشتبه بها في البلاد، إذ أدى انخفاض معدلات التطعيم وضعف الرعاية الصحية وسوء التغذية إلى تفشي المرض.

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وهناك عنصر آخر أشارت إليه منظمة الصحة العالمية هو الانفلات الأمني في بعض المناطق، ما أعاق أيضا الجهود المبذولة لمكافحة فيروس إيبولا.

وذكرت المنظمة أنه تم تطعيم أكثر من 18 مليون طفل دون سن الخامسة ضد مرض الحصبة في الكونغو العام الماضي، ولا تزال معدلات التطعيم منخفضة للغاية في بعض المناطق.

وقالت ماتشديسو مويتي، مديرة شؤون أفريقيا في منظمة الصحة العالمية، في بيان، "نحث شركاءنا المانحين على تكثيف مساعداتهم على وجه السرعة".

وتقول المنظمة: "إن ثمة حاجة إلى 40 مليون دولار لتطعيم الأطفال وتعزيز استجابة النظام الصحي في الكونغو الديمقراطية، إلى جانب 27.6 مليون دولار تم جمعها بالفعل".