تعرف علي أهم أعراض تصلب الشرايين

تصلب الشرايين يحدث عندما تتراكم الدهون (الكوليسترول) والكالسيوم في جدار الشرايين، مكونة مادة تسمى البلاك، مع مرور الوقت، قد يضيق الدهون وتراكم الكالسيوم الشريان ويقلل تدفق الدم عبره، وعندما يؤثر تصلب الشرايين على الشرايين التاجية التي توفر الدم للقلب، فإنه يمكن أن يقيد تدفق الدم إلى عضلة القلب، وهذا ما يسمى مرض الشريان التاجي، الذى يمكن أن يؤدي إلى النوبة القلبية، وفقاً لموقع stanfordhealthcare، نتعرف فى هذا التقرير على اعراض تصلب الشرايين.

عندما يؤثر تصلب الشرايين على الشرايين التي تزود الدماغ بالدم، فقد يسبب نوبة نقص تروية عابرة أو سكتة دماغية.

تصلب الشرايين يمكن أن يؤثر على الشرايين في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الحوض والساقين، مما يسبب ضعف الدورة الدموية، وتباطؤ الشفاء من إصابات الجلد ، ومشاكل الانتصاب.

ويتضمن جزء كبير من علاج تصلب الشرايين وأمراض الشريان التاجي تغييرات في نمط الحياة (مثل الإقلاع عن التدخين) والأدوية للمساعدة في الحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وإدارة الأمور الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ومضاعفات أخرى.

اعراض تصلب الشرايين

أعراض تصلب الشرايين، وهي حالة قلبية حيث تتراكم مادة تسمى البلاك في الشرايين، تدريجيًا، مع تراكم البلاك ، تبدأ الأعراض في التطور.

قد تختلف الأعراض الخاصة بك، وهذا يتوقف على الشريان الذي يتأثر، إذا تم سد شريان كبير، فقد تواجه أعراضًا حادة تشبه أعراض النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وإليكم أعراض تصلب الشرايين في الشرايين المختلفة:

-الشرايين التاجية.

-الشرايين السباتية.

-الشرايين المحيطية.

-الشرايين الكلوية.

اعراض تصلب الشرايين التاجية

هذه الشرايين تزود قلبك بالدم، إذا تم حظر هذه الشرايين، فقد تواجه:

-الذبحة الصدرية (ألم في الصدر).

-ضيق التنفس.

-عدم انتظام ضربات القلب.

اعراض تصلب الشرايين السباتية

هذه الشرايين تزود دماغك بالدم، وتشبه أعراض الانسداد في هذه الشرايين أعراض السكتة الدماغية:

-الضعف.

-شلل أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو الساقين.

-ارتباك.

-مشاكل في التنفس.

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-الدوخة.

-صداع مفاجئ وحاد.

اعراض تصلب الشرايين الطرفية

هذه الشرايين تمد الدم إلى الساقين والذراعين والحوض. أعراض الانسداد فى هذه الشرايين تشمل الخدر والألم في تلك المناطق.

اعراض تصلب الشرايين الكلوية

توفر الشرايين الكلوية الدم لكليتك، تراكم البلاك يمكن أن يؤدي إلى مرض الكلى المزمن، مع تقدم مرض الكلى، تشمل الأعراض:

-إعياء.

-التغييرات في عدد مرات التبول.

-فقدان الشهية.

-غثيان.

-حكة أو خدر.

علاج تصلب الشرايين

سيتم تحديد علاج محدد من قبل الطبيب المعالج بناءً على:

-عمرك ، الصحة العامة ، والتاريخ الطبي.

-مدى المرض.

-موقع الانسداد.

-أعراض المرض.

قد يشمل العلاج:

-تعديلات نمط الحياة للسيطرة على عوامل الخطر، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتغذية السليمة، والإقلاع عن التدخين.

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