تعرف علي أهم أضرار تسوس الأسنان

تسوس الاسنان هو الضرر الذي يحدث عندما تصنع الجراثيم والبكتيريا في الفم الأحماض التي تتغذى على الأسنان، يمكن أن يؤدي تسوس الاسنان إلى حدوث إلى ثقب في السن وتسمى تجويف إذا لم يتم علاجه ، فقد يتسبب تسوس الأسنان في الألم والعدوى وفقدان الأسنان، كما يؤدى إلى مزيد من الأضرار الصحيه بجسم الانسان.ووفقا لموقع myhealth، السن لديه ثلاث طبقات والتى من الممكن ان تتأثر أيا منها بتسوس الاسنان.

الطبقة الخارجية الصلبة تسمى المينا، الطبقة الوسطى تسمى العاج، مركز السن يسمى اللب والتى تحتوى على الأعصاب والأوعية الدموية، كلما زاد عدد الطبقات المتأثرة بتسوس الاسنان زاد الضرر

ما الذي يسبب تسوس الأسنان؟

البكتيريا والغذاء يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، تتشكل دائمًا مادة لزجة واضحة تسمى البلاك على الأسنان واللثه، يحتوي البلاك على بكتيريا تتغذى على السكريات في الطعام الذي يتناوله الشخص.

كما تتغذى البكتيريا ، فإنها تجعل الأحماض تهاجم الأسنان لمدة 20 دقيقة أو أكثر بعد تناول الطعام، مع مرور الوقت ، هذه الأحماض تدمر مينا الأسنان ، مما يتسبب في تسوس الأسنان.

الأشياء التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان تتضمن:

عدم تفريش أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام وعدم رؤية طبيب أسنان لإجراء الفحوصات والتنظيفات.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات الأخرى ، والتي تغذي البكتيريا في الفم.

عدم الحصول على ما يكفي من الفلوريد والذى يساعد فى منع تسوس الأسنان عن طريق جعل الأسنان أكثر مقاومة للأحماض التي تنتجها البلاك.

عدم وجود اللعاب الكافي، حيث يغسل اللعاب الطعام والسكريات الضارة، لذلك يساعد على حماية الأسنان من التسوس، قد يحدث جفاف الفم بسبب حالة مثل متلازمة سجوجرن ، أو عن طريق تناول أدوية معينة ، أو عن طريق التنفس عن طريق الفم، كبار السن هم أكثر عرضة للفم الجاف.

وجود مرض السكري ، التدخين ، والأطفال ، الذين لا تزال أسنانهم تنمو ، أكثر عرضة من البالغين للإصابة بتسوس الأسنان، وذلك لأن المعادن الموجودة في الأسنان الجديدة ليست قوية جدًا وأسهل للأحماض في تناولها.

حتى الأطفال يمكن أن يكونوا عرضة لخطر تسوس الأسنان، مثلا تسوس الأسنان الناجم عن السكر في الحليب أو الحليب الصناعي أو العصير.،لا يولد الأطفال مع البكتيريا المسببة للتلف في أفواههم، لكن يمكنهم الحصول على البكتيريا من البالغين الذين يشاركونهم الملاعق والشوك أو الأواني الأخرى معهم.

اعراض تسوس الاسنان

تسوس الأسنان عادة لا يسبب الأعراض حتى يكون لدي الشخص تجويف أو سن مصابة عندما يحدث هذا ، قد يصاحبه اعراض اخرى مثل وجع الأسنان ، وهو أكثر الأعراض شيوعًا، تورم في اللثة بالقرب من الأسنان المؤلمة، هذا يمكن أن يكون علامة على تسوس الأسنان الحاد أو سن خراج ، رائحة الفم الكريهة أو الذوق السيئ فى الفم، بقع بيضاء أو رمادية أو بنية أو سوداء على الأسنان،

علاج تسوس الاسنان

أفضل علاج لتسوس الأسنان يعتمد على مدى شدته، إذا تم اكتشاف تسوس الأسنان مبكرًا ، قبل أن يتشكل التجويف ، فقد يمكن إيقافه بالفرشاة باستخدام معجون الأسنان بالفلورايد أو بالعلاج بالفلورايد، أما إذا أكل التسوس مينا الاسنان فقد يحتاج الشخص المصاب إلى واحد أو أكثر من هذه العلاجات:

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حشوة إذا تشكل تجويف، بعد إزالة التسوس ، يستخدم طبيب الأسنان مادة لملء الفتحة واستعادة السن إلى شكله الأصلي.

تاج إذا كان التسوس شديدًا وتضررت الأسنان بشدة، التاج ، أو الغطاء ، هو بديل من صنع الإنسان لجزء من الأسنان.

قناة الجذر إذا كان لب السن مصابًا تزيل قناة الجذر اللب المريضة للسن.

إذا كان تسوس الأسنان يتسبب فى الشعور بألم وتورم ، فيمكن اتخاذ خطوات في المنزل لتخفيفه.

استخدم عبوات ثلج أو ماء بارد على السطح الخارجي للخد لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة في المرة الواحدة ، عدة مرات في اليوم، دائما يجب وضع قطعة قماش رقيقة بين الثلج والبشرة .

تناول خذ مسكن للألم .

كيف يمكن منع تسوس الأسنان؟



يمكن منع معظم تسوس الأسنان من خلال هذه النصائح:

1- اعتني جيدًا بأسنانك، فرش أسنانك مرتين في اليوم ، في الصباح وقبل النوم، استخدم معجون الأسنان بالفلورايد، و الخيط مرة واحدة في اليوم.

2- الحصول على فحوصات مرة أو مرتين في السنة حتى يمكن العثور على المشاكل قبل أن تكون خطيرة.

3- لا تتناول وجبة خفيفة قبل النوم.،من المرجح أن يسبب الطعام الذي يترك على الأسنان خلال الليل تسوس الأسنان.

4- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر ، وخاصة الحبوب المغلفة بالسكر والحلويات والأطعمة اللزجة مثل حلوى الزبيب كلما طال اتصال السكر بالأسنان ، زاد الضرر الذي تحدثه.

5- للمساعدة في منع انتشار البكتيريا المسببة للتسوس ، لا تطعم طفلك الأواني التي استخدمتها.

6- علم أطفالك أن ينظفوا أسنانهم بالفرشاة في الصباح والليل

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