الحكم بالسجن على فتاة بريطانية تسببت في ضجة بسبب قضية اغتصاب جماعي

قبرص - لايف ستايل
أصدرت محكمة في قبرص، الثلاثاء، حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ على فتاة بريطانية متهمة بالبلاغ الكاذب بشأن التعرض لاغتصاب جماعي مما أثار احتجاجات من ناشطات قلن إنها لم تحصل على محاكمة عادلة.وقالت الفتاة (19 عاما) حسب ما أفادته رويترز: "إنها تعرضت للترهيب كي تسحب شكوى تعرضها لاغتصاب في يوليو/ تموز من مجموعة شبان إسرائيليين في منتجع سياحي".
وأصدرت المحكمة حكما بسجنها أربعة شهور مع إيقاف تنفيذ الحكم ثلاثة أعوام، وقال القاضي الذي أصدر الحكم إنه أخذ في الاعتبار صغر سن المتهمة وسجلها الجنائي النظيف وتعبيرها عن الندم، وأمام قاعة المحكمة تجمعت نحو 150 امرأة وهتفن "إلقاء اللوم على الضحية هو اغتصاب ثان" و"عار على قضاء قبرص"، واضطر القاضي لرفع صوته أثناء الحديث بسبب الهتافات.
وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول أدانت المحكمة الفتاة بالتسبب في أضرار عامة وهي تهمة عقوبتها السجن لمدة عام بحد أقصى أو غرامة أو كليهما، كما أدينت الفتاة بتهمة البلاغ الكاذب بشأن تعرضها للاعتداء الجنسي، وقال محاموها إنها ستطعن على الحكم لتبرئة ساحتها.
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وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يشعر "بقلق شديد" بشأن المعاملة التي تلقتها الفتاة ومنعها من مغادرة الجزيرة بينما قال محاموها إنها تعاني من كرب ما بعد الصدمة.وتصر الفتاة على أن الهجوم حدث لكن تم إقناعها بسحب الشكوى خلال استجواب الشرطة لها ليلا بدون وجود محام.واحتجزت الشرطة 12 شابا إسرائيليا لاستجوابهم في القضية ثم أطلقت سراحهم بعدما تراجعت الفتاة عن اتهامها. ولم تطلب منهم السلطات تقديم أي أدلة خلال المحاكمة.
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