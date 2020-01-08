هل من الممكن أن تقودك صدمة نفسية لفقدان البصر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبكية العين هي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين المسئولة عن الرؤية، الدورة الدموية إلى معظم سطح شبكية العين هي في المقام الأول من خلال شريان واحد ووريد واحد، إذا تم حظر أي من الأوعية الدموية أو أحد فروعها الأصغر، فإن الدورة الدموية لشبكية العين يمكن أن تتعطل بشكل كبير يسمى انسداد.

ووفقا لما ذكره تقرير Harvard health في حالة انسداد وعاء رئيسي، تفقد العين الرؤية غالبًا بشكل مفاجئ، إذا حدث انسداد في وعاء فرعي أصغر، فقد يكون هناك فقدان جزئي للرؤية أو لا توجد أعراض.

تتمثل وظيفة الشريان الشبكي في نقل الدم الغني بالأكسجين إلى شبكية العين، عندما يحدث انسداد في الشريان الرئيسي لشبكية العين ، أو في أحد فروعه الصغيرة، تبدأ الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين في الاختناق تدريجياً بسبب نقص الأكسجين، ما لم يكن من الممكن استعادة الدورة الدموية الطبيعية لشبكية العين على الفور، فإن هذه الخلايا سوف تموت في غضون بضع دقائق أو ساعات اعتمادًا على مدى انسداد تدفق الدم تمامًا، هذا يمكن أن يسبب فقدان دائم في الرؤية.

لدى البالغين ، هناك سببان رئيسيان لأن شريان شبكية العين سيصبح مسدودًا وهى:

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جلطة دموية داخل الشريان الشبكي

تتطور جلطة دموية عادة في موقع تضررت فيه بطانة الشرايين بالفعل بسبب مرض مزمن ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو تصلب الشرايين وهو مشكلة شائعة في القلب والتي تنتج رواسب الكوليسترول تسمى لويحات على طول جدران الشرايين ، مما يقلل من تدفق الدم.

جلطة دموية عائمة أو حطام في مجرى الدم

في الشريان الشبكي، يكون الصمة عادةً عبارة عن جلطة دموية صغيرة أو قطعة من اللوحة تصلب الشرايين التي تم نقلها عبر مجرى الدم من القلب أو الشريان الأبهر أو الشريان السباتي في الرقبه لهذا السبب ، غالباً ما يتم تفسير الصمة على أنها علامة تحذير من أمراض القلب والأوعية الدموية في مكان آخر، وخاصة في الشريان السباتي. نادرا ، يمكن أن تتحول أجزاء من ورم من مكان آخر في الجسم.

في كثير من الأحيان، قد يكون سبب انسداد الشريان الشبكي هو التهاب الأوعية الدموية ،والصدمات النفسية ، وأمراض الخلايا المنجلية ، واضطرابات التخثر، ووسائل منع الحمل عن طريق الفم أو الضرر الناجم عن العلاج الإشعاعي.

عموما ، انسداد الشريان الشبكي هو مشكلة غير شائعة، الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر هم كبار السن ولديهم تاريخ من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، في جميع الحالات تقريبًا، تتأثر عين واحدة فقط.