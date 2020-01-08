شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم 80/20.. حمية هتساعدك تأكل اللي نفسك فيه " بالعقل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر كل يوم أنظمة دايت أو حمية غذائية جديدة، ومن أحدث هذه الأنظمة رجيم 80/20 الذى يساعدك على تناول كل أنواع الطعام دون حرمان ولكن بنسب صحية لا تسبب زيادة فى الوزن، وفى هذا التقرير نتعرف على النظام الغذائي 80/20، وفقاً لما ذكره موقع womansday.



دايت 80-20

ما هو رجيم 80/20 ؟

حمية 80/20 تعتمد على النسب فى تناول الطعام الصحي بنسبة 80 %، أما الـ 20% الأخرى يمكنك تناول أى شئ ترغب فى تناوله، ويرى البعض أنه يمكنهم تناول طعامًا صحيًا خلال الأسبوع ويتركون عطلات نهاية الأسبوع لتناول الأطعمة الأخرى التى يحبونها.

ولا توجد قواعد أوخطة لما تأكله بالضبط خلال الجزء "الصحي"، من هذا الريجيم لكن غالبًا ما يعتمد على هرم الطعام، على سبيل المثال، يجب أن تكون الدهون محدودة وأن تكون دهون صحية مثل: المكسرات والبذور والزيوت الصحية.

ويجب أن تكون الحبوب عبارة عن حبوب كاملة مثل الكينوا أو المعكرونة من الحبوب الكاملة، لكن فى الـ 20% المتبقية يمكنك تناول ما تريد.

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دايت

فوائد رجيم 80/20

فرضية النظام الغذائي 80/20 هو أنك تتناول الأطعمة الصحية معظم الوقت، وتناول الطعام الصحي له فوائد عديدة، مثل: خفض الكوليسترول في الدم، فقدان الوزن، تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة، وتقوية العظام ويسمح للفرد بمزيد من التحكم في الطريقة التي يريد بها تنفيذ النظام الغذائي دون قيود أو حرمان.



رجيم

سلبيات رجيم 80/20

تكمن المشكلة الرئيسية في حمية 80/20 في أن المعايير المحددة بنسبة تتعارض مع الاستماع إلى جسدك وتناول الطعام بناءً على ما تريده، ويتعلق بالعمل لفهم جسمك، والاستماع إليه.

كما إن تصنيف الطعام إلى "جيد" و "سيء" و "صحي" و "غير صحي" يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالذنب والمشاعر السلبية بشكل عام تجاه الطعام.