إنفوجراف.. 10 أعراض لاكتئاب الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر "اكتئاب الشتاء" أو "الاضطراب العاطفي الفصلي" أحد أنواع الاضطراب الوجداني والاكتئاب المرتبط بالتغيرات المناخية، وهو أكثر شيوعاً خلال أشهر الخريف والشتاء.
واكتئاب الشتاء أكثر انتشارا بين الأشخاص في سن المراهقة أو خلال الفترات العمرية بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين، وتصاب به النساء أكثر من الرجال مثلما الحال مع الأنواع الأخرى من الاكتئاب.
وتبدأ أعراض اكتئاب الشتاء عادة متسلسلة وتزداد تدريجيا، وهي شبيهة بأعراض الاكتئاب التقليدية وتختلف حسب الفصول الجغرافية.
والإنفوجراف التالي يبرز أهم أعراض اكتئاب الشتاء:
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