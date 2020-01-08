شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ينصحون باستخدام الأدوات الفضية في إطعام الأطفال.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 قالت صحيفة تايمز أوف إنديا، إن الخبراء ينصحون باستخدام الأدوات الفضية في إطعام الأطفال لأسباب عدة أبرزها

１- محاربة الأمراض تناول الطعام والشراب في الأواني الفضية يحسن عمليات الأيض وتعزيز المناعة، ويحول دون الإصابة بأمراض موسمية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا. Advertisements ２- تنقية المياه تساعد الفضة في تنقية المياه ومحاربة الاختلاطات الكيميائية، وينصح دائماً بتناول الماء والسوائل المختلفة مثل العصائر، وشاي الأعشاب، في الأواني الفضية. ３- تعزيز صحة الدماغ تستخدم الفضة في عدد من الأدوية مكوناً نشطاً يساعد في تعزيز قوة الدماغ ووظائفه، لذا ينصح بالأواني الفضية لإطعام الأطفال لتحسين صحة أدمغتهم.

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