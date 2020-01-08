شكرا لقرائتكم خبر عن القولون العصبي يهاجم الأطفال بسبب التوتر النفسي والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 تصيب آلام البطن كثيرا من الأطفال، وهو ما قد يشير إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، خاصة إذا كانت الآلام متكررة وفي نطاق السرة ومصحوبة بأعراض مثل الانتفاخ والإسهال أو الإمساك.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن متلازمة القولون العصبي تهاجم الأطفال بسبب فرط حساسية الأعصاب في نطاق البطن، مشيرة إلى أنها تحدث بسبب التوتر النفسي. Advertisements وأوضحت أنه يتعين على الوالدين استشارة الطبيب للتحقق من إصابة الطفل بمتلازمة القولون العصبي، واستبعاد أي أمراض أخرى مثل التهاب الزائدة الدودية. وتابعت: "يتمثل العلاج في العلاج السلوكي وتقنيات الاسترخاء، مع إمكانية تناول بذور قطونة أو مالتوديكسترين؛ لحماية جدار الأمعاء الحساس من التهيج".

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