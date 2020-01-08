صحة ورشاقة

هونج كونج تحاول السيطرة على المرض الغامض

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تحاول السيطرة على المرض الغامض والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020

أصدرت السلطات في هونج كونج، الثلاثاء، قرارا بعزل المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بمرض مجهول في مدينة ووهان وسط الصين، تماشيا مع تعديل قانوني أعلنته الرئيسة التنفيذية للبلاد.

 

وفي محاولة للسيطرة على انتشار المرض الغامض، تفحص هونج كونج بالفعل درجة حرارة المسافرين العائدين من الصين في المطارات ومحطات السكك الحديدية والموانئ.

 

Advertisements

ويمكن الآن عزل الأشخاص الذين يصلون إلى هونج كونج وهم يعانون من أعراض مثل الحمى أو السعال أو البرد كإجراء وقائي.

 

تعني الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلنتها كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، أنه يجب على المدارس وأماكن العمل أن تلتزم بعمليات تنظيف مكثفة بشكل أكبر وبمشاركة المعلومات مع الدوائر الحكومية.

 

وقالت صوفيا تشان، وزيرة الغذاء والصحة، في بيان: "حتى الآن لم يتم في هونج كونج اكتشاف أي حالة إصابة بالتهاب رئوي خطير يتعلق بالحالات في ووهان، لكن حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي المسجلة في ووهان يمكن اعتبارها مرضا معديا جديدا يهم الصحة العامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هونج كونج تحاول السيطرة على المرض الغامض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا