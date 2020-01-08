باحثون يحددون 6 جينات وراثية مرتبطة بالقلق

الأربعاء 8 يناير 2020

حدد باحثون من جامعة ييل الأمريكية، 6 جينات وراثية مرتبطة بالقلق، وذلك وفق دراسة نشرت، الثلاثاء، في المجلة الأمريكية للطب النفسي.



وأجرى باحثو جامعة ييل، دراسة حول الترابط الجينومي الكامل لـ200 ألف من قدامى المحاربين العسكريين.

وقال موراي شتاين، الطبيب النفسي المشارك بالدراسة: "بينما كانت هناك العديد من الدراسات حول الأساس الوراثي للاكتئاب، فإن عدداً أقل بكثير من الباحثين بحثوا عن بدائل مرتبطة باضطرابات القلق، التي تؤثر على واحد من كل 10 أمريكيين".

ووفقاً للدراسة؛ ارتبطت بعض المتغيرات بجين يشارك في عمل مستقبلات هرمون الاستروجين الجنسي.

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وفي حين أن هذا الاكتشاف قد يساعد في تفسير احتمالية إصابة النساء بأمراض القلق بأكثر من الضعف، إلا أن الباحثين أكدوا أن المتغير الذي يؤثر على مستقبلات الاستروجين تم تحديده في مجموعة من المخضرمين تتكون في معظمها من الرجال، وقالوا إن إجراء مزيد من التحقيقات أمر ضروري.

وكان هناك نوع آخر من المتغيرات الجينية للقلق المكتشفة حديثاً، مثل جين "MAD1L1"، الذي لم يتم فهم وظيفته تماماً، وكان أيضاً ملحوظاً للغاية، وقد تم بالفعل ربط المتغيرات من هذا الجين باضطراب ما بعد الصدمة وانفصام الشخصية.

ويقول دانييل ليفي، أحد الباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه ومؤلف مشارك بالدراسة: "أحد أهداف هذا البحث هو العثور على جينات مهمة مرتبطة بالمخاطر بالنسبة للعديد من الصفات النفسية والسلوكية التي ليس لدينا تفسير جيد لها".

يذكر أن هذا البحث يقع ضمن الهدف الأساسي لبرنامج مليون مخضرم، وهو عبارة عن مجموعة من البيانات الصحية والوراثية عن قدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين، تديرها إدارة المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

وقام فريق البحث بتحليل بيانات البرنامج، والتركيز على 6 أنواع من الجينات مرتبطة بالقلق، حيث تم العثور على 5 في الأمريكيين الأوروبيين، وواحد فقط في الأمريكيين من أصل أفريقي.