شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لعلاج حروق الفم واللسان البسيطة.. منها نظافة الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتعرض جميعاً لحروق الفم واللسان نتيجة تذوق الطعام الساخن، وقد تصل إلى حروق الدرجة الأولى فى الفم، ووفقاً لما نقله موقع كلايفند كلينيك، عن طبيب الأسرة ماثيو جولدمان، فإن "الحروق البسيطة في الفم لا تحتاج عادة إلى علاج، وهناك 4 طرق سهلة لتخفيف ألم حروق الفم، نتعرف عليها فى السطور التالية.



حروق اللسان

أسباب حروق الفم

براعم التذوق فى اللسان تساعدك على تذوق كافة أنواع الطعام، كما أنها تجعل فمك حساسًا لدرجات الحرارة القصوى.

تسمح لك الأنسجة الرقيقة داخل فمك بتذوق مجموعة متنوعة من النكهات- ولكن من السهل أن تصيبها أيضاً، حيث يمكن للدغة أو رشفة واحدة فقط أن تتركك تتعامل مع حروق من الدرجة الأولى، أو تلف طبقة الجلد الأولى.

وقال الدكتور جولدمان "بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للحروق الفموية تشمل الأطعمة الساخنة والسوائل المغلية تقريبًا، ويمكن أن تحدث الحروق في الفم أيضًا بسبب استنشاق البخار الساخن."

طرق علاج حروق اللسان والفم

الحروق البسيطة في الفم عادة ما تكون غير خطيرة خلال بضعة أيام، وهناك عدة طرق لعلاج حروق الفم واللسان وهى:

-نظافة الفم الجيدة: الحفاظ على نظافة فمك يساعد في منع الإصابة، خاصة إذا كان لديك جرح مفتوح.

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-الشطف بالماء المالح: غسل الفم بالماء المالح فعالاً على نحو مضاعف، حيث يمكن أن يخفف آلام الفم ويقلل من خطر العدوى، لكن تجنب غسول الفم المعتمد على الكحول، والذي يمكن أن يهيج الجروح ويزيد الألم".

- الفازلين: ضع بعض الفازلين على شفتيك وزوايا فمك للحفاظ على الرطوبة والراحة أثناء شفاؤك.

-مرهم مضاد حيوي موضعي: يحافظ مرهم مضاد حيوي أيضًا على ترطيب الجزء الخارجي من فمك أثناء تجنب الإصابة - ولكن لا تضعه داخل فمك أبدًا.

متى يجب طلب الرعاية الطبية لحروق الفم؟

لسان المزمار هو غطاء غضروفى صغير يغطي القصبة الهوائية، ويقع خلف وأسفل الجزء الخلفي من اللسان.

تصبح حروق الفم أكثر خطورة إذا كان لسان المزمار ملتهبًا أو منتفخًا بعد الحروق هذا مهم بشكل خاص عند الأطفال الصغار لأن ممراتهم الهوائية أضيق والأرجح أن يتم حظرها من هذا التورم، فإذا كنت قلقًا بشأن التنفس أو شدة الإصابة ، فانتقل إلى قسم الطوارئ بأى مستشفى حيث يمكنهم فحص لسان المزمار.

يمكن أن يؤدي التندب في زوايا الفم أيضًا إلى مضاعفات، بما في ذلك عدم القدرة على فتح الفم بالقدر الذي تحتاج إلي، "الصغر الشديد يمكن أن يؤثر على مظهرك ، والمدخول الغذائي ونوعية الحياة."

وعلى الرغم من عدم وجود حل سريع لحروق الفم كن مطمئنًا أن هذه الحروق ستختفي لاحقاً.