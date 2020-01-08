شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات للحفاظ على صحة العظام والمفاصل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المفاصل هي هياكل معقدة تسمح لنا بالقيام بجميع أنواع الحركات، لكن الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة والسمنة وبعض الحالات الصحية وآثار الشيخوخة يمكن أن تتداخل مع مفاصلنا، مما يؤدي إلى الألم، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة خطوات لمنع وقوع إصابات والحفاظ على صحة العظام والمفاصل طوال حياتك، وفقاً لموقع allinahealth.



صحة العظام

نصائح للحفاظ على صحة المفاصلاستمر في التحرك

عندما يتعلق الأمر بصحة المفاصل، إذا لم تستخدمها، فستخسرها، المفاصل مثل السيارة تحتاج إلى الحركة حتى تعمل فى أفضل أحوالها، فإذا كانت الآلة في وضع الخمول لأي مدة زمنية، فإن مادة التشحيم تميل إلى الجفاف ولا تعمل بشكل فعال.

تحتاج مفاصل جسمك أيضًا إلى مواد تشحيم لتحريكها، يتكون جسمك من مواد التشحيم الطبيعية هذه ، وكلما تحركت ، زاد استخدام مواد التشحيم بواسطة مفصل صحي للحفاظ على عملها.

من المهم ممارسة الرياضة؛ 3 مرات في الأسبوع، جرب الأنشطة ذات التأثير المنخفض، مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة للمساعدة في الحفاظ على لياقتك البدنية.

أضف تدريبًا قويًا حيث تساعد العضلات القوية أيضًا على حماية مفاصلك.

تمارين التمدد قبل التمرين وبعده تساعد فى الحفاظ على مرونة مفاصلك وتحسين نطاق حركتك.

الحفاظ على وزن صحي

في بعض الأحيان يكون أفضل حل لتخفيف المفاصل المؤلمة هو فقدان الوزن.

يزيد الوزن الزائد عن الضغط على مفاصلك، خاصة تلك الموجودة في الجزء السفلي من جسمك.

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كل 453.5 جرام من الوزن الزائد يضع ضغطاً حوالي كيلو و 814 جراماً من الضغط على مفاصلك.

تناول الطعام بطريقة مناسبة

فقدان الوزن بجانب التغذية السليمة من أساسيات الحفاظ على صحة المفاصل، حيث تعد الفيتامينات C و D و K والكالسيوم مهمة لصحة العظام والمفاصل.

والأطعمة الجيدة التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية هي اللفت والبروكلي والسبانخ والقرع والفلفل الأحمر وزيت الزيتون والتوت والعنب والفواكه الحمضية واللبن الزبادي قليل الدسم والحليب والأسماك الدهنية مثل السلمون أو السردين.

حافظ على رطوبتك

يتكون الغضروف، وهو البطانة الملساء التي تسمح للمفاصل بأن تنزلق، من 80% من الماء، كما إن شرب 1.814368 جرام من السوائل الموصى بها يوميًا، سيساعد في الحفاظ على تشحيم مفاصلك.

الحصول على الكثير من الراحة

بينما من المهم تحريك مفاصلك، إلا أنك بحاجة أيضًا إلى الراحة.

بعض الإصابات ، مثل النفق الرسغي يمكن أن يكون سببها حركة متكررة طويلة الأجل.

استراحة المفاصل الخاصة بك يساعد في تقليل الضغط من الإفراط في الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، يساعد النوم الكافي على إصلاح وتجديد جسمك، لذلك حاول أن تنام 7 إلى 8 ساعات من النوم في الليلة.

الاقلاع عن التدخين

يمكن أن يزيد تدخين التبغ من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

الراحة ورفع المفصل لأعلى

معظم ألم المفاصل البسيط يستجيب جيدًا للراحة، ووضع الثلج والضغط ، وكذلك رفع ساقك لأعلى، ولكن إذا لم يتحسن ألم مفصلك قم بزيارة طبيب العظام.