اسباب فرط كالسيوم الدم عديدة منها امراض الرئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط كالسيوم الدم هو حالة يكون فيها تركيز الكالسيوم مرتفعًا في الدم، ويعد الكالسيوم ضروريا للوظيفة الطبيعية للأعضاء والخلايا والعضلات والأعصاب. كما أنه مهم في تخثر الدم وصحة العظام، ومع ذلك ، فإن الكثير منها يمكن أن يسبب مشاكل، وفرط كالسيوم الدم يجعل من الصعب على الجسم أداء وظائفه الطبيعية، كما أن المستويات المرتفعة للغاية من الكالسيوم يمكن أن تهدد الحياة.

أعراض فرط كالسيوم الدم

قد لا يكون لديك أي أعراض ملحوظة إذا كنت تعاني من فرط كالسيوم الدم الخفيف، ولكن وفقا لموقع " healthline" إذا كانت لديك حالة أكثر خطورة ، فعادة ما يكون لديك علامات وأعراض تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم.

الصداع.

حالة إعياء بالجسم.

العطش الشديد.

التبول المفرط.

ألم بين ظهرك والبطن العلوي على جانب واحد بسبب حصى الكلى.

الغثيان.

وجع البطن وقلة الشهية.

الإمساك.

القيء.

يمكن أن يؤثر ارتفاع الكالسيوم على النظام الكهربائي للقلب، مسبباً إيقاعات غير طبيعية .

يمكن لمستويات الكالسيوم أن تؤثر على عضلاتك وتسبب تشنجات وتشنجات وضعف .

فرط كالسيوم الدم يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا عصبية، مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة والتهيج، و الحالات الشديدة يمكن أن تسبب الارتباك والغيبوبة .

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أسباب فرط كالسيوم الدم

يستخدم جسمك التفاعل بين الكالسيوم وفيتامين (د) وهرمون الغدة الدرقية (PTH) لتنظيم مستويات الكالسيوم.

هرمون الغدة الدرقية (PTH) يساعد الجسم على التحكم في كمية الكالسيوم التي تدخل في مجرى الدم من الأمعاء والكلى والعظام، و عادة يرتفع عندما ينخفض ​​مستوى الكالسيوم في دمك وينخفض ​​عندما يرتفع مستوى الكالسيوم.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لهذا الشرط:

فرط نشاط جارات الدرقية

تتكون الغدد الدرقية من 4 غدد صغيرة تقع خلف الغدة الدرقية في الرقبة، والتى تتحكم في إنتاج هرمون الغدة الدرقية، الذي ينظم بدوره الكالسيوم في الدم.

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تصبح واحدة أو أكثر من غدد الغدة الدرقية نشطة للغاية وتفرز كمية كبيرة من الهرمون، مما يخلق عدم توازن الكالسيوم الذي لا يستطيع الجسم تصحيحه من تلقاء نفسه، وهذا هو السبب الرئيسي لفرط كالسيوم الدم ، خاصة عند النساء فوق سن 50 عامًا.

أمراض الرئة والسرطانات

الأمراض الحبيبية، مثل السل والساركويد، هي أمراض الرئة التي يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات فيتامين (د) الخاص بك، مما قد يسبب المزيد من امتصاص الكالسيوم، وبالتالى يزيد من مستوى الكالسيوم في دمك، ويمكن أن تزيد بعض أنواع السرطان ، وخاصة سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطانات الدم ، من خطر فرط كالسيوم الدم.

الآثار الجانبية الدواء

بعض الأدوية، وخاصة مدرات البول ، يمكن أن تنتج فرط كالسيوم الدم، يحدث ذلك عن طريق التسبب في إدرار البول السائل الشديد ، والذي يسبب فقدان ماء الجسم ، ونقص إفراز الكالسيوم، مما يؤدي إلى زيادة تركيز الكالسيوم في الدم.

تناول المكملات الغذائية والأدوية دون وصفة طبية

تناول الكثير من فيتامين (د) أو الكالسيوم في شكل مكملات يمكن أن يرفع مستوى الكالسيوم، و الاستخدام المفرط لكربونات الكالسيوم ، الموجودة في مضادات الحموضة الشائعة أيضا، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مستويات عالية من الكالسيوم.