نجاة طفلة قضت 5 أيام في غابات الأمازون.. عاشت على الفاكهة

الأربعاء 8 يناير 2020

تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على فتاة برازيلية تبلغ من العمر 4 سنوات على قيد الحياة، بعد أن أمضت 5 أيام وحدها في الغابات المطيرة عن طريق تناول الفاكهة وشرب مياه النهر.



وفقدت آنا فيتوريا سواريس كاردوسا في 29 ديسمبر/كانون الثاني في منطقة ريفية شمال البرازيل.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها الفتاة وهي تلعب مع شقيقتها البالغة من العمر 8 سنوات في زورق.

وانتابت أسرة الطفلة حالة من القلق بعد فقدانها، خوفا من غرقها لأنها لا تعرف السباحة.

واتصلت عائلة الطفلة بخدمات الطوارئ، وتم استدعاء 3 غواصين للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ، وقال رئيس فرقة الإطفاء المحلية روسيفالدو أندرادي للصحفيين إنهم جابوا النهر لعدة أيام بحثاً عن الفتاة التي يعتقد أنها غرقت.

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وأضاف "المعلومات التي أدلى بها أقرباؤها جعلتنا نعتقد أنها ربما ماتت، ولم نفكر مطلقا أنها دخلت إلى الغابة".

وبعد أن دب اليأس في نفوس العائلة من العثور على الطفلة أو جثتها تمكن ابن عمها أندرادي من العثور عليها في 2 يناير/كانون الثاني في الغابة، على بعد كيلومترين من المكان الذي اختفت فيه، وقال أندرادي إنهم كانوا محظوظين للغاية بالعثور عليها.

وأضاف "المنطقة التي فقدت فيها لم تكن بها حيوانات خطرة، لكن هذا لا يغير من خطر الغابة، سواء أكان ذلك من الإصابة أم التعثر أم الخدوش أم خطر الماء أم البرد أم الالتهابات، لقد واجهت صعوبات هائلة".

وقالت والدتها روزيليت دي سوزا سواريس للصحفيين "إنها نجت بفضل تناول الفاكهة والشرب من النهر".

وأضافت الأم "كانت تجلس على صندوق، لكنها لم تتمكن من المشي إلى أن وجدها ابن عمها".

تم نقل الطفلة إلى المستشفى في بلدة سانتانا في ولاية أمابا المجاورة، حيث لا تزال تحت الملاحظة، ولكن من المتوقع أن تتماثل للشفاء التام.