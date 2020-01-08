شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال أكثر عرضه للإصابة بمرض باركنسون مره ونصف.. اعرف كل شىء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض باركنسون أو الشلل الرعاش هو اضطراب عصبي تدريجي العلامات الأولى للإصابة به هي مشاكل في الحركة، خاصة أنه يتم إجراء حركات العضلات الملساء والمنسقة للجسم بواسطة مادة في الدماغ تسمى الدوبامين، يتم إنتاج الدوبامين في جزء من الدماغ يسمى "المادة السوداء" ويؤدى الاصابة بمرض باركنسون بموت خلايا المادة السوداء، عندما يحدث هذا ، يتم تخفيض مستويات الدوبامين وتظهر أعراض الاصابة على المريض.

ووفقا لموقع healthline لا يوجد علاج حاليًا لمرض باركنسون وهو مرض مزمن يزداد سوءًا بمرور الوقت، يمكن أن تأتي بعض الأعراض المبكرة لمرض باركنسون قبل مشاكل في الحركة لعدة سنوات، تتضمن هذه العلامات المبكرة:

فقر الدم، الإمساك ، التغييرات الصوتية

أما المشاكل الحركية الأربعة الرئيسية للإصابة بمرض باركنسون هى:

رعاش (الهز الذي يحدث في الراحة) ، حركات بطيئة ، تصلب الذراعين والساقين والجذع ، مشاكل في التوازن والميل إلى الانخفاض

الأعراض الثانوية للإصابة بمرض باركنسون تشمل:

تعبيرات الوجه الفارغة، الميل إلى أن التعثر عند المشي ، تأرجح الذراع عند المشي

الأعراض الأخرى الأكثر حدة قد تشمل:

قشور بيضاء أو صفراء قشرية على الأجزاء الدهنية من الجلد ، والمعروفة باسم التهاب الجلد الدهني، وزيادة خطر سرطان الجلد ، وهو نوع خطير من سرطان الجلد ، اضطرابات النوم بما في ذلك الأحلام الحية ، والحديث ، والحركة أثناء النوم ، كآبة ، القلق ، الهلوسة ، ذهان ، مشاكل فى الذاكرة ، صعوبة في العلاقات البصرية المكانية.

سبب الاصابة بمرض باركنسون

السبب الدقيق لمرض باركنسون غير معروف، قد يكون كل من المكونات الوراثية والبيئية يعتقد بعض العلماء أن الفيروسات يمكن أن تؤدي إلى مرض باركنسون ، وعلى الرغم من عدم وجود سبب معروف ، فقد حددت الأبحاث مجموعات من الأشخاص الذين من المحتمل أن يتطور لديهم الحالة. وتشمل هذه:

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الجنس: الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون مرة ونصف.

العمر: يظهر مرض باركنسون عادة ما بين سن 50 و 60 عامًا، يحدث فقط قبل سن 40 عامًا في 5 إلى 10 بالمائة من الحالات.

تاريخ العائلة: من المحتمل أن يصاب الأشخاص الذين لديهم أفراد مقربين من عائلة باركنسون بمرض باركنسون أيضًا.

السموم: التعرض لبعض السموم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون.

إصابة الرأس: الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الرأس قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون.

ولا يوجد اختبار محدد لتشخيص مرض باركنسون، يتم التشخيص على أساس التاريخ الصحي ، والفحص البدني والعصبي ، بالإضافة إلى مراجعة العلامات والأعراض.

طرق علاج مرض باركنسون

يعتمد علاج مرض باركنسون على مزيج من تغييرات نمط الحياة والأدوية والعلاجات، الراحة الكافية وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن مهمة، يمكن أن يساعد علاج التخاطب والعلاج المهني والعلاج الطبيعي أيضًا على تحسين التواصل والعناية الشخصية.

في جميع الحالات تقريبًا ، ستكون هناك حاجة إلى دواء للمساعدة في السيطرة على مختلف أعراض الصحة البدنية والعقلية المرتبطة بالمرض.