شكرا لقرائتكم خبر عن هل المحليات الصناعية مناسبة للأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنوع مصادر المحليات الصناعية ما بين السكر الدايت أو الأطعمة الخالية من السكر أو الصودا الدايت والزبادى اللايت، وهذه المواد التي تعطي الأطعمة والمشروبات طعم حلو مع الحد الأدنى من السعرات الحرارية وليس السكر، وفي إحدى الدراسات، كان 1 من كل 4 أطفال يتناولون شيئاً يحتوى على مادة تحلية صناعية، فى هذا التقرير نتعرف على هل المحليات الصناعية مناسبة للأطفال أم لا.



المحليات

ووفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" فإن بعض الناس يعتقدون أن مبادلة السكر بالمحليات الصناعية هي طريقة سهلة للحد من استهلاك أطفالهم للسكر، لكن هل المحليات الصناعية آمنة للأطفال أم لا؟ وهل تساعد فعلا في إنقاص الوزن؟

وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن 17 ٪ من السعرات الحرارية في وجبات الأطفال تأتي من السكر - ونصفها يأتي من مشروبات تحتوي على سكر مضاف.

وتوصي الإرشادات الغذائية للأعوام 2015-2020 الخاصة بالأميركيين بعدم الحصول على أكثر من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية لأي شخص من السكر المضاف.

وقال حنا فريمان، أخصائي تغذية الأطفال، أن "الاستهلاك المفرط للسكر، وخاصة من المشروبات المحلاة بالسكر، يسهم في السمنة لدى الأطفال".

وأضاف إن السكر يتم هضمه بسرعة في الجسم، مما قد يسبب طفرات سريعة في نسبة السكر في الدم يمكن أن تجعل الطفل يشعر بالجوع بعد تناول الطعام - أو يجعله يتوق إلى المزيد من السكر.

وتابع قائلاً: "لقد وجدت أن العديد من الأطفال يعانون من السمنة قد يشربون ما يصل إلى 3 إلى 4 مشروبات محلاة بالسكر في اليوم، وهو ما يتجاوز بكثير الاحتياج اليومي للسكر المضاف".

وأوضح فريمان أن السكر يفتقر أيضًا إلى العناصر الغذائية من الألياف أو الفيتامينات أو المعادن، لذلك إذا كان الأطفال يستهلكون نسبة كبيرة من السعرات الحرارية من السكر، فمن المحتمل أن يفقدوا الأطعمة الأخرى التي توفر العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للنمو.

ونظرًا لأن المحليات الصناعية تحتوي على الحد الأدنى من السعرات الحرارية ولا تحتوي على السكر، فإنها لا تسبب تلك الزيادات في نسبة السكر في الدم، ويفترض البعض أنها أكثر صحة من السكر.

Advertisements



المحليات الصناعية

ولكن ما إذا كانت الأطعمة والمشروبات المحلاة صناعياً خيارات صحية أكثر من الأطعمة والمشروبات السكرية ليست واضحة تمامًا.

عندما يتعلق الأمر بالوزن، أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة بين المحليات الصناعية وفقدان الوزن على المدى القصير أو ثبات الوزن، لكن الدراسات عن آثارها طويلة الأجل غير متوفرة.

لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الطرق الأخرى التي قد تؤثر بها المحليات الاصطناعية على صحة الناس.

أظهرت بعض الدراسات أن بعض الدراسات قد تغير تركيب البكتيريا المهمة في الأمعاء، وربطت دراسات حيوانية مبكرة أيضًا بعض المحليات بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لكن الدراسات الأحدث لم تجد هذه الرابطة.

حددت إدارة الغذاء والدواء مستويات مقبولة يوميًا من المحليات، وهي الكمية التي يُعتقد أنها آمنة للاستهلاك استنادًا إلى وزن جسم شخص ما.

وقال فريمان: قد يستفيد الطفل المصاب بالسمنة والذي يشرب العديد من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا من استبدال هذه المشروبات ببدائل خالية من السكر لتقليل تناول السكر والسعرات الحرارية.

ومن الأفضل تعليم الأطفال تأسيس عادات الأكل الصحية التي تركز على الأطعمة الكاملة والحد الأدنى من السكر المضاف.

وأضاف "هناك أدلة قوية تُظهر أن تناول السكريات المضافة يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين وأدلة معتدلة على انخفاض خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان لدى البالغين.