تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريم باتسيير

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة سكر بودرة

4 x عدد صفار بيضة (طازجة)

2 ½ x كوب لبن كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة دقيق

1 x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: فى وعاء على النار نضع 2 كوب من اللبن والفانيليا والسكر ويقلب حتى يغلى.

فى وعاء اخر يتم خلط نصف كوب اللبن البارد مع صفار البيض والدقيق حتى يتجانسوا تمام.

ثم يضاف اللبن المغلى على مزيج اللبن وصفار البيض ويقلبوا جيدا جدا بالمضرب اليدوى.

ثم يوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوى حتى يغلظ القوام. ثم يترك حتى يبرد. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل الكيكة الروسية بالعسل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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