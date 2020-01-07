تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سوفلية الليمون البارد

المقادير

5 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة قشر ليمون

1 ¼ x كوب كريمة مخفوقة

1 x معلقة كبيرة جيلاتين

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب سكر بودرة

¾ x كوب عصير ليمون

¼ x كوب ماء

الطريقة:

نعمل على تغليف قوالب السوفلية بورق الفويل مع ترك مسافة أعلى حافة القالب ونعمل على لف خيط حول ورق الفويل.

تدهن ورق الفويل بالزبد ويترك جانبا.

نفصل البياض عن الصفار.

فى وعاء عميق نضع صفار البيض ونخفق جيدا.

ثم نضيف السكر وقشر الليمون والفانيليا ونخفق حتى يتجانسوا ويذوب السكر ويفتح لون المزيج.

نضع عصير الليمون ويسخن على النار.

ثم نضيفة لمزيج صفار البيض بالتدريج مع الخفق المستمر.

فى وعاء صغير نضع ربع كوب الماء والجيلاتين ونقلب.

ثم نضعه على حمام مائى ساخن حتى يذوب مع الاستمرار فى التقليب.

نضيف الجيلاتين بالتدريج لخليط صفار البيض والليمون مع الخفق المستمر حتى يمتزجوا.

نغطى المزيج السابق ونضعة على الثلاجة مدة 15 دقيقة.

ثم نعمل على إضافة الكريمة المخفوقة بالتدريج مع التقليب بواسطة معلقة حتى يمتزجوا تماما.

نضع بياض البيض فى وعاء عميق وبالمضرب نخفق جيدا حتى يتضاعف حجمة.

ثم نضيف بياض البيض لخليط الليمون ونقلب جيدا حتى يمتزجوا.

نصب المزيج فى قوالب السوفلية السابق تحضيرها ونضعة فى الثلاجة حتى يتماسك الخليط.

عند التقديم نتخلص من ورق الفويل ويجمل بالكريمة المخفوقة ويقدم بالهنا والشفا.

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