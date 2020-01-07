تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سوفلية القهوة

المقادير

4 x عدد بيضة (نفصل البياض عن الصفار)

3 x معلقة كبيرة سكر بودرة

2 x معلقة كبيرة دقيق

1 x معلقة كبيرة ماء مغلي

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة كبيرة قهوة (سريعة الذوبان)

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

¾ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب شيكولاتة (غامقة ومذابة)

الطريقة:

فى وعاء على نار هادئة نضع الزبد حتى تذوب ثم نضيف الدقيق ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتجاس الخليط ويسمك ثم يرفع من على النار وينقل فى وعاء كبير.

نذوب القهوة فى الماء الساخن ثم نضيفها للخليط السابق ونقلب جيدا.

ثم نضيف صفار البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيدا حتى يتجانس الخليط.

فى وعاء اخر نضع بياض البيض ونخفق حتى يتضاعف حجمة.

ثم نضيفة لخليط صفار البيض بالتدريج ونخفق حتى يتجانسوا تماما.

نحضر قوالب السوفلية وتدهن بالزبد ثم ترش بالسكر من جميع الجوانب حتى يغطيها تماما.

يصب مزيج السوفلية فى القوالب ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة أو لحين أن ينضج يقدم فورا بالهنا والشفا.

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