تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جيلي البطيخ

القاهرة - لايف ستايل المقادير 300 x جرام سكر

160 x جرام دقيق ذرة

15 x عدد فستق (للتزيين)

4 x معلقة كبيرة زهور ياسمين

2 x لتر عصير بطيخ

2 x عود قرفة

¼ x كيلو شيكولاتة (مبشورة للتزيين) الطريقة: فى حلة هنخلط عصير البطيخ والسكر ونغليهم وبعدين نصبهم فى حلة آخرى على زهر الياسمين

هنسيب الخليط منقوع حوالى 15 دقيقة وبعدين نصفى العصير بمصفاه.

هنضيف الدقيق والقرفة للعصير ونقلب كويس.

هنغلى الخليط على النار لحد ما قوامه يتماسك شوية

هنصب الخليط فى أطباق التقديم وهنزينه بالشوكولاته المبشورة والفستق ويدخل الثلاجة ويقدم بارد.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفستق بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل البطيخ مع الفراولة

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