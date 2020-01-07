تعرفي على طريقة إعداد وتحضير منقوشه النوتيلا

المقادير 2 ½ x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة لبن بودرة

2 x معلقة كبيرة سكر

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x علبة زبادي

1 x كوب شيكولاته سايحة (نوتيلا)

¼ x كوب زيت زيتون الطريقة: نخلط جميع مكونات العجين معا ثم نتركها تتخمر حوالي ساعه.

نقسمها كور صغيره ونفرد كل كره علي شكل دائري رفيع.

ندخلها فرن محمي علي 250° حتي تستوي.

بعد ان تنضج يدهن الوجه بالنوتيلا ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشيكولاته (براونيز) تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بشراب الليمون

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