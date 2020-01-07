تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت سيدار

المقادير 1 x علبة عصير (تفاح صغيرة)

1 x عود قرفة

1 x عدد قرنفل

¼ x معلقة صغيرة قشر برتقال

¼ x معلقة صغيرة قشر ليمون الطريقة: نضع القرنقله مع بشر اليمون والبرتقال فى قماشه قطنيه.

ونضعهم مع عصير التفاح على النار لمده دقيقتين و يصب فى كوب ويوضع عود القرفه فى الكوب وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل البرتقال والخوخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح بالليمون

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