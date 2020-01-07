تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الزبادى

المقادير 1 x لتر لبن كامل الدسم (بعد الغلى)

1 x معلقة صغيرة زبادي الطريقة: ناخذ ملعقه صغيره جدآ من الزبادي ونضعها في الحليب ونقلب جيدآ حتي تمام التاكد من عدم وجود اي تكتلات.

نحضر اكواب ونضع فيها الخليط وفي اثناء التحضير نكون مشغلين الفرن الي ان يدفئ ثم نطفيه

ندخل الاكواب الي الفرن الدفئ ونحكم اغلاق الفرن ونترك الزبادي في الفرن لمدة علي الاقل 4 ساعات و يفضل ان يبات في الفرن.

ثم تخرجية ويصبح عندك زبادي جاهز للاكل بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بشراب الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شراب الفانيلا والقرفة

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