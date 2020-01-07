تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سافويار بكريمة الزبادى و المانجو

القاهرة - لايف ستايل المقادير 12 x قطعة بسكوت السافويار

4 x معلقة كبيرة سكر بودرة

2 x كوب زبادي (سادة)

1 ½ x كوب عصير مانجة (طازج محلي)

1 x معلقة كبيرة مانجة (قطع)

½ x كوب كريمة مخفوقة الطريقة: نقطع كل بسكوته الى اربع قطع

في طبق غويط، نسقي قطع البسكوت بعصير المانجو

نخلط السكر البودره مع الزبادى بمضرب البيض

نضيف الكريمه على الزبادى ( علي ٣ مراحل ) و نقلب كويس بعد كل مرحله

في بولة التقديم، نحط طبقة من كريمة الزبادى و طبقة بسكوت و نكرر الطبقات و اخر طبقة تكون كريمة

نزوق الوجه بقطع المانجو و ندخلها الثلاجه ساعتين على الاقل قبل التقدم و بس كده، بالهنا و الشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت جوز الهند

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